Atwasat

النمو في بريطانيا تباطأ بشدة في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 12:49 مساء
النمو في بريطانيا تباطأ بشدة في فبراير
علم المملكة المتحدة على جسر في لندن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سجل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة مستويات شبه معدومة في فبراير، حيث تباطأ إلى 0.1٪ فيما كان 0.8٪ في يناير، بسبب انخفاض النشاط الصناعي فيما تؤثر الضغوط التضخمية على ميزانية الأسر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الإثنين، إن قطاع السيارات تعثر خصوصا بسبب النقص المستمر في قطع الغيار الذي يعود إلى صعوبات عالمية في الإمداد. ورحب وزير المال، ريشي وناك، بنمو «إيجابي» في فبراير، مشددا على أن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال يتعافى من الوباء. 

إصابات كورونا والنمو
وجاء الارتفاع الضئيل في الناتج المحلي الإجمالي في فبراير من قطاع الخدمات، مدفوعا من السياحة خصوصا، بفضل انخفاض الإصابات بـ «كوفيد-19»، بعد موجة المتحور «أوميكرون»، ورفع القيود الصحية المتبقية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي أعلى حاليا بنسبة 1.5٪ عن مستواه قبل تفشي فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات ...
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين

هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية

الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة ...
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين

دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما

السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز ...
ثاني أكبر بنك روسي يفقد السيطرة على فرعه الأوروبي
ثاني أكبر بنك روسي يفقد السيطرة على فرعه الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا
البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية أكثر قتامة لأوكرانيا ودول الجوار
البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية أكثر قتامة لأوكرانيا ودول ...
«سوسيتيه جنرال» الفرنسية تعلن انسحابها من روسيا
«سوسيتيه جنرال» الفرنسية تعلن انسحابها من روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى......
المزيد
الذهب يستعيد بريقه ومؤشر الدولار يحوم قرب 100 نقطة
الذهب يستعيد بريقه ومؤشر الدولار يحوم قرب 100 نقطة...
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين...
النمو في بريطانيا تباطأ بشدة في فبراير
النمو في بريطانيا تباطأ بشدة في فبراير...
«سوسيتيه جنرال» الفرنسية تعلن انسحابها من روسيا
«سوسيتيه جنرال» الفرنسية تعلن انسحابها من روسيا...
البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية أكثر قتامة لأوكرانيا ودول الجوار
البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية أكثر قتامة لأوكرانيا ودول ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط