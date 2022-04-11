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«سوسيتيه جنرال» الفرنسية تعلن انسحابها من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 10:28 صباحا
«سوسيتيه جنرال» الفرنسية تعلن انسحابها من روسيا
شعار مجموعة سوسيتيه جنرال. (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «سوسيتيه جنرال» الفرنسية، الإثنين، أنها ستوقف عملياتها في روسيا من خلال بيع كل حصتها في مصرف روسبنك الروسي.

وقالت المجموعة المصرفية، في بيان، إنها وقعت «اتفاقا بهدف بيع حصتها الكاملة» في روسبنك، ذي الثقل الكبير في القطاع المصرفي الروسي، حيث كانت «سوسيتيه جنرال» المساهم الأكبر فيه، إضافة إلى شركات التأمين التابعة لها في روسيا، وصندوق الاستثمار «إنتيروس كابيتال» المساهم السابق في روسبنك، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان المجموعة «مع هذه الاتفاقية التي أُبرمت بعد عدة أسابيع من العمل المكثف، ستنسحب المجموعة بطريقة منظمة من روسيا مع ضمان الاستمرارية لموظفيها وزبائنها».

ولفتت «سوسيتيه جنرال»، إلى أن هذه الصفقة تبقى خاضعة لموافقة السلطات التنظيمية المختصة، وقانون المنافسة، وأن استكمالها «يجب أن يحدث في الأسابيع المقبلة».

ومن المتوقع أن يتسبب بيع «سوسيتيه جنرال» حصتها، بـ«خسارة 3.1 مليار يورو» للمجموعة.

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انسحبت مئات الشركات الأجنبية، من مؤسسات مالية ومطاعم، من روسيا منذ بداية غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

لكن انسحاب الشركات الفرنسية التي تُعد من أكبر المجموعات الموظِفة في روسيا كان من الأبطأ، ما دفع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حض هذه الشركات على مغادرة روسيا خلال إلقائه خطابا أمام البرلمان الفرنسي في 23 مارس.

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