غينيا تطالب شركات التعدين بإنشاء مصانع محلية وتقاسم الأرباح بإنصاف

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، الكولونيل مامادي دومبويا، شركات التعدين الأجنبية ببناء مصانع معالجة محلية وتقاسم إيرادات موارد البلاد بإنصاف.

وأمهل دومبويا الشركات حتى نهاية مايو، لتقديم مقترحات وجداول زمنية لبناء مصافٍ لمادة البوكسيت، بحسب مقطع فيديو للقاء مع ممثلي الشركات نشر على صفحة الرئاسة على «فيسبوك».

وباحتياطي يقدر بنحو 7.4 مليار طن، تملك غينيا أكبر احتياطات في العالم من معدن البوكسيت المستخدم في صناعة الألومنيوم، وهو ضروري لصناعة السيارات والأغذية، كما أنها ثاني أكبر منتج لهذا المعدن.

وتستورد الصين نحو نصف حاجاتها من البوكسيت من غينيا، لكن فوائد تعدين البوكسيت وغيره من الموارد الطبيعية الوافرة في غينيا مثل الحديد والذهب والألماس، غير متكافئة بشكل كبير.

فساد مستشرٍ وثغرات في القوانين القائمة

ويشير الخبراء إلى عدم كفاية الاستثمار في تنمية الاقتصاد المحلي، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والفساد المستشري والثغرات في القوانين القائمة، وأدى كل ذلك لأن تبقى غينيا واحدة من أفقر دول العالم رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة.

وقال دومبويا للشركات، إنه «رغم طفرة التعدين في قطاع البوكسيت، علينا أن نعترف بأن الإيرادات المتوقعة أقل من المنتظر، لم يعد بإمكاننا مواصلة هذه اللعبة الحمقاء التي تديم عدم مساواة كبيرة في علاقاتنا».

وينشط عدد من الشركات الرئيسية في هذا القطاع، من بينها تحالف «إس إم بي»، الذي شكلته شركة «وينينغ شيبينغ» السنغافورية، ومنتج الألومنيوم «شاندونغ ويكياو»، ومجموعة «يانتاي بورت غروب» الصينيين، إضافة إلى تحالفات أخرى من بين مستثمريها «روسال» الروسية و«ريو تينتو-ألكان» البريطانية-الأسترالية.

وأوضح دومبويا أن معالجة الخام محليا «أصبحت حتمية، إنها ضرورة حتمية ودون تأخير»، مشددًا على أن الاتفاقات السابقة بين الحكومة الغينية ومجموعات مختلفة، نصت على أن يجرى التكرير محليًا، لكن تلك الوعود بقيت «حبرًا على ورق».

وأكد أن تطبيق الاتفاقات «غير قابل للتفاوض»، بالنسبة لحكومته وعدم الالتزام بها سيؤدي إلى «إبطالها».