النفط يسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت أسعار النفط العالمية ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي، رغم إغلاقها أمس الجمعة على ارتفاع بنسبة 2%، وذلك بعد أن أعلنت دول عن عزهها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.

ووفق وكالة «رويترز» ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند إغلاق أمس 2.20 دولار أو 2.19 % إلى 102.78 دولار للبرميل. وكذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار إلى 98.26 دولار.

لكن على مدار الأسبوع تراجع سعر خام برنت بواقع 1.5 دولار، وأيضا خام غرب تكساس الوسيط الذي هبط 1%. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020، حسب «رويترز».

وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية في إطار ما أعلنته في مارس عن سحبها 180 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي.