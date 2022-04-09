الذهب يحقق مكاسب أسبوعية مع توقعات برفع الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي بتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأميركية، والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.

وأغلق سعر المعدن النفيس عند تسوية أمس الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.55% إلى 1948.4 دولار للأونصة، ليسجل بذلك ارتفاعًا بـ0.4% خلال الأسبوع، حسب وكالة «رويترز».

ويتأثر الذهب بارتفاع أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأميركية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر الدولار أمس لأعلى مستوى منذ مايو 2020، بعدما كشف محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس أن عديد ًا من صانعي السياسات مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعات المقبلة للحد من التضخم.

