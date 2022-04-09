حاكم مصرف لبنان: نمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب بالمنطقة بـ286 طنا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن احتياطي الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار، حتى نهاية شهر فبراير الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية، بثروة تقدر بنحو 286 طنا.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارًا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي.

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وأضاف أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان، بلغ حتى نهاية شهر فبراير الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار، والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر يناير الماضي، موضحًا أن تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج بلغت نحو 6 مليارات و400 مليون دولار خلال العام 2021.

سلامة ينفي إفلاس المصرف المركزي

وأشار سلامة إلى أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي، التي يجرى إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيدًا بالاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق أمس.

وشدد على أن ما جرى تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، مؤكدًا أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسيستمر في ذلك، بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.