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ألمانيا تعلن حزمة مساعدات للشركات المتضررة بتداعيات الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 11:09 صباحا
ألمانيا تعلن حزمة مساعدات للشركات المتضررة بتداعيات الحرب في أوكرانيا
وزير المال الألماني كريستيان ليندنر (إلى اليسار) خلال مؤتمر صحفي في برلين, 8 أبريل 2022. (أ ف ب)
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قدمت الحكومة الألمانية الجمعة، حزمة مساعدات بقيمة مليارات اليوروهات، للشركات المتضررة من تداعيات الحرب في أوكرانيا، خصوصًا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص المواد الأولية.

وقال وزير المال كريستيان ليندنر، في مؤتمر صحفي، «لهذه الحرب تداعيات على ألمانيا، والحكومة تعتبر أن من مسؤوليتها الحد من الأضرار الاقتصادية»، وفق وكالة فرانس برس.

وتشمل هذه «الدرع الوقائية»، حزمة بقيمة 100 مليار يورو على شكل قروض مضمونة من الدولة، وسبعة مليارات يورو على شكل قروض عامة بفوائد مخفضة، كما أوضحت وزارة الاقتصاد.

تقليل فاتورة الطاقة على الشركات
وأضاف ليندنر أن برلين تعتزم أيضًا تقديم مساعدات مباشرة تصل قيمتها إلى «خمسة مليارات يورو»، تهدف إلى تقليل فاتورة الطاقة على الشركات.

وأخيرًا، تفتح هذه الخطة الطريق أمام «دعم رأس المال»، من جانب الحكومة للشركات الأكثر تضررًا، فيما علق ليندنر قائلًا «هذا برنامج لامتصاص الصدمة الاقتصادية».

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وتؤثر الحرب في أوكرانيا بشدة على قطاع الصناعة الألماني القوي، خصوصًا بسبب كلفة الطاقة التي ارتفعت منذ الغزو الروسي.

كذلك يتأثر الصناعيون الألمان الذين يعتمدون بشكل كبير على التجارة الدولية، بالاضطرابات في سلاسل التوريد والعقوبات المفروضة على روسيا.

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