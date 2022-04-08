ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وخام برنت يتخطى 101 دولار للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط الأسواق العالمية اليوم الجمعة ، لكنها تتجه إلى تسجيل تراجع أسبوعى بنحو 3% إذ خفف السحب المرتقب للدول المستهلكة لكمية قدرها 240 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ بعض المخاوف بشأن تناقص الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 % إلى 100.77 دولار للبرميل. وصعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا أو 4 % إلى 96.37 دولارًا للبرميل.

تراجع النفط في جلسة الخميس

وتراجعت أسعار النفط عند التسوية أمس الخميس مما زاد من الخسائر الأسبوعية بسبب حالة عدم اليقين إزاء قدرة منطقة اليورو على فرض عقوبات فعالة على صادرات الطاقة الروسية وبعد أن أعلنت الدول المستهلكة عن سحب كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ.وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط من المخاوف من أن الإغلاق في الصين بسبب موجة جديدة من كوفيد-19 من شأنه أن يبطئ تعافي الطلب على النفط.

من ناحية أخرى، أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أن قطر سترفع أسعارها الرسمية للخام البحري القطري في مايو إلى 8.40 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، و9 دولارات للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لخامها البري.

كانت العلاوات السعرية في أبريل قد تحددت عند 3.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للخام البحري و4.75 دولار فوق نفس المتوسط للخام البري. فى ختام تعاملات أمس، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.5 %، لتبلغ عند التسوية 100.58 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.6 % ، ليصل عند التسوية إلى 96.03 دولار للبرميل.

انخفاض الخامين القياسيين بأكثر من 5 %

وفي الجلسة السابقة ، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 5 % إلى أدنى مستويات إغلاق لهما منذ 16 مارس. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع لحلف شمال الأطلسي إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها الاتحاد، ومنها حظر الفحم الروسي، قد تُقر اليوم، وإن التكتل سيناقش فرض حظر على النفط في المرة التالية. وفي الصين، أدى تفشي الفيروس إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق في شنغهاي، أكثر مدنها اكتظاظا بالسكان.

في غضون ذلك، وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 60 مليون برميل علاوة على 180 مليونا أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض أسعار الوقود.