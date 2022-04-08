رئيس وزراء اليابان يعلن فرض حظر على الفحم الروسي وعقوبات إضافية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، الجمعة، فرض عقوبات إضافية على روسيا، من بينها حظر على الفحم، على خلفية اتهامات لموسكو بانتهاك القانون الدولي في أوكرانيا.

وقال كيشيدا, في مؤتمر صحفي، «سنحظر واردات الفحم الروسي. سنؤمن بدائل وسنقلل اعتمادنا على الطاقة الروسية من خلال الخفض التدريجي للواردات»، وفق وكالة «فرانس برس».

- اليابان تطرد ثمانية دبلوماسيين روس

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت اليابان أنها ستطرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين روس، معتبرة أفعال موسكو في أوكرانيا «غير مقبولة إطلاقا»، وانتهاكا للقانون الدولي.