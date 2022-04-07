صندوق النقد يتفق على مساعدة لبنان بـ3 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.

وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان راميريز ريغو، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار «دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي»، وفق وكالة «فرانس برس».

حجم خسائر القطاع المالي في لبنان غير مسبوق

قدرت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار. وجاء في خارطة طريق، أعلن صندوق النقد الدولي في 11 فبراير الماضي عرضها على لبنان، أن «حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين».

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ويعاني لبنان على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج، وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصًا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.