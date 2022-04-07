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5 مليارات دولار فاتورة متوقعة لانسحاب «شل» من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 11:52 صباحا
5 مليارات دولار فاتورة متوقعة لانسحاب «شل» من روسيا
شعار شركة شل على إحدى محطات الوقود. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت مجموعة «شل» العملاقة للطاقة، الخميس، من أنها ستتكبد أضرارا بقيمة خمسة مليارات دولار جراء انسحابها من روسيا، ردا على هجومها على أوكرانيا.

وقالت «شل» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» بعدما أعلنت أخيرا انسحابها التدريجي من روسيا، إن القصور الناجم عن خفض قيمة الأصول والغرامات الإضافية المرتبطة بالأنشطة الروسية يتوقع أن يبلغ ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار في الربع الأول من العام.

ويأتي خفض قيمة الأصول بعدما أعلنت الشركة العملاقة للطاقة المدرجة في لندن أواخر فبراير أنها ستبيع أسهمها في جميع المشاريع المشتركة مع مجموعة «غازبروم» الروسية الحكومية ردا على الحرب في أوكرانيا. وأفادت المجموعة حينها بأن قيمة هذه المشاريع تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار.

وأعلنت «شل» لاحقا في مارس أنها ستنسحب من قطاعي النفط والغاز الروسيين بما يتوافق مع سياسة الحكومة البريطانية، وتوقفت فورا عن عمليات شراء الخام، كما اعتذرت على شرائها شحنات من النفط الروسي بتخفيض كبير في أسعارها، مشيرة إلى أنه كان على ذلك ألا يحصل.

«شل» ملتزمة بعقود شراء الوقود من روسيا
لكن «شل» كشفت، الخميس، أنها ستواصل الالتزام بعقود شراء الوقود من روسيا التي جرى التوقيع عليها قبل اندلاع الحرب الأوكرانية. وقالت في البيان: «لم تجدد شل العقود الطويلة الأمد للنفط الروسي، ولن تقوم بذلك إلا بتوجيهات حكومية واضحة، لكننا ملزمون قانونا بتسلم شحنات الخام التي جرى شراؤها بموجب عقود جرى التوقيع عليها قبل الغزو».

- مجموعة «شل» البريطانية تنسحب من مشاريعها في روسيا

وحذرت من أن أسواق النفط العالمية ما تزال في وضع «متذبذب» بعدما سجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا تقريبا الشهر الماضي على خلفية النزاع.

وتخطط بريطانيا، التي تعد أقل اعتمادا بكثير من باقي أوروبا على الطاقة الروسية، للتخلي تدريجيا عن واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام والتوقف في نهاية المطاف عن استيراد الغاز منها.

وأوقفت مجموعة واسعة من الشركات الدولية أنشطتها التجارية في روسيا منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير. كما أعلنت شركة «بي بي» (المنافسة الأبرز لشل) الانسحاب من روسيا.

«شل» تنشر بيانات إيراداتها في مايو
ومن المقرر أن تنشر «شل» البيانات بشأن إيراداتها في الخامس من مايو. وعادت إلى تحقيق أرباح ضخمة العام الماضي، على وقع ارتفاع أسعار النفط والغاز بفضل تعافي الطلب والاضطرابات الجيوسياسية.

وبلغ صافي أرباحها 20.1 مليار دولار بعد خسارة عقب احتساب الضرائب بلغت 21.7 مليار دولار العام 2020، مع إعادة الدول فتح اقتصاداتها ورفع تدابير الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد-19».

وهزت الأزمة الأوكرانية أسواق النفط العالمية نظرا لكون روسيا منتجا رئيسيا. وسجلت أسعار النفط مستويات قياسية اقتربت من 140 دولارا للبرميل في مطلع مارس، رغم أنها تراجعت إلى نحو 100 دولار معولة على مفاوضات السلام.

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