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«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 09:15 مساء
«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية
رجل في متجر في موسكو. (أ ف ب)
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رصد تقرير لوكالة «فرانس برس» أن انسحاب المجموعات والشركات الدولية من روسيا لم يترجم على أرض الواقع فور إعلانه، لكن سكان روسيا بدؤوا يشعرون بالتداعيات الاقتصادية الثقيلة بعد عدة أسابيع من توالي العقوبات على بلادهم، إذ بدأ الاقتصاد الروسي يتصدع بحسب بيانات نشرت الأربعاء.

وأعلنت وزارة المالية الروسية أنها سددت دينًا بقيمة نحو 650 مليون دولار بالروبل بعدما رفض مصرف أجنبي تسديد الدفعة بالدولار، ما يعرضها لخطر التخلف عن السداد بحلول انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا اعتبارًا من الرابع من أبريل، وفق «فرانس برس».

 تجنب خطر التخلف عن السداد
وخلال عدة أسابيع، تمكنت روسيا من تجنب خطر التخلف عن السداد، بحيث إن الخزانة الأميركية تسمح باستخدام العملات الأجنبية التي تملكها موسكو في الخارج لتسديد ديونها الخارجية. إلا أن الخزانة شددت عقوباتها هذا الأسبوع، فلم تعد تقبل الدولارات التي تحتفظ بها موسكو في البنوك الأميركية. 

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وبحسب تقرير الوكالة الفرنسية فإن وزارة المالية الروسية لفتت إلى أن هذه الديون ستسدد بالروبل للدائنين من «الدول المعادية» على حسابات روسية، مضيفة أن «السلطات المالية الروسية ستتخذ قرارات تسمح للمستثمرين بتحويل الأموال إلى الروبل من هذه الحسابات إلى عملات أجنبية»، شرط أن «تتم استعادة وصول روسيا إلى حسابات العملات» الأجنبية في الخارج. 

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، «لا أساس لتخلف فعلي عن السداد»، مؤكدًا أن «روسيا لديها جميع الموارد اللازمة لتسوية ديونها».

بوتين يفقر روسيا لسنوات
ويرى المحلل تيموثي آش من شركة «بلوباي آسيت ماناجمنت»  أنه ن الصعب على روسيا أن تتجنب التخلف عن السداد»، مضيفًا: «إن التخلف عن السداد هو تخلف. وستحكم الأسواق على الأمر بهذه الطريقة. لم يحصل المستثمرون على أموالهم. سوف يتذكرون ذلك».

ويضيف: «قد لا يؤدي التخلف عن السداد إلى انهيار الأسواق والاقتصاد الروسي على الفور، ولكن ستكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل»، متوقعًا أن يكون للعقوبات على الاقتصاد الروسي «تأثير على الاستثمارات والنمو ومستوى المعيشة». ويتابع: «بوتين يفقر روسيا لسنوات».

وتراجع رقم مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 62.9% في مارس على أساس سنوي، ما يدل على تهديد قطاع بأكمله. وأعلن عدة منتجين وقف بيع القطع أو السيارات إلى روسيا، مثل «أودي» و«هوندا» و«جاغوار» أو«بورش». وأعلن آخرون وقف الإنتاج مثل «رونو» و«بي إم دبليو» و«فورد» و«هيونداي» و«مرسيدس» و«فولكس فاغن» و«فولفو».

نشر أرقام التضخم
وتوقفت مصانع أفتوفاز (مجموعة رونو نيسان) وهي أول مُصنع للسيارات في روسيا، هي التي توظف عشرات آلاف الأشخاص، بسبب شح في المواد المستوردة.  وارتفعت أسعار السيارات الجديدة بمعدل 40% في مارس بحسب البيانات التي نقلتها جريدة «كومرسانت» عن وكالة «أوتوستات»، وحتى 60% للسيارات الفخمة  ويتوقع نشر أرقام التضخم الذي سُجل في مارس، مساء الأربعاء، ويتوقع أن تكون قياسية. 

ويرى أليكسي فيديف، الباحث المشارك في معهد «غايدار» في جامعة «رانيبا» في موسكو، أن التصخم المسجل سيكون نحو 20% على أساس سنوي، بعد أن تخطى الـ9% في فبراير على أساس سنوي. ويقول: «كان شهرًا من الذعر بالنسبة للمستهلكين» الذين هرعوا لشراء المنتجات التي يتوقعون اختفاءها.

وبحسب أندري ياكوفليف من المعهد العالي للاقتصاد في موسكو، لن تطال الأزمة الحقيقية الاقتصاد الحقيقي إلا بحلول الصيف أو الخريف. ويوضح: «في مايو، من المرجح أن يتوقف عدد كبير من الشركات» بسبب نقص المكونات المستوردة، لا سيما في قطاع صناعة السيارات الذي يوظف مئات آلاف الأشخاص.

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