Atwasat

لندن تشدد عقوباتها على موسكو.. «تجميد تام للأصول» ووقف واردات الفحم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 07:35 مساء
لندن تشدد عقوباتها على موسكو.. «تجميد تام للأصول» ووقف واردات الفحم
ساعة بيغ بن في قلب العاصمة الإنجليزية لندن. (الإنترنت)
alwasat radio

شددت بريطانيا، الأربعاء، عقوباتها على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وحظرت أي استثمار بريطاني في روسيا، مستهدفة قطاعي المصارف والطاقة، إضافة إلى المتمولين.

ونصت الإجراءات الجديدة التي أعلنت في بيان لوزارة الخارجية على «تجميد تام للأصول» العائدة إلى المصرف الروسي الأكبر «سبيربنك»، ووقف واردات الفحم الروسي حتى نهاية العام، فضلًا عن تدابير بحق ثمانية رجال أعمال بينهم الملياردير ليونيد ميخلسون الذي يدير مجموعة «نوفاتيك» للغاز، وفق «فرانس برس».

من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا ستطال «عاجلًا أم آجلًا» أيضًا قطاعي النفط والغاز في روسيا، مستنكرًا «الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبت في بوتشا «وفي العديد من المدن الأخرى» في أوكرانيا.

-  زيلينسكي يندد بـ«تردد» الأوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية
-  عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ

وقال ميشيل، مخاطبًا الأربعاء جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «خلال اجتماعنا الأخير للمجلس الأوروبي، كلفنا الممثل الأعلى والمفوضية باقتراح عقوبات إضافية على المجلس. يجب علينا سد الثغرات، ويجب أن نستهدف أي محاولة للالتفاف على العقوبات، ونحن مستعدون للتحرك بسرعة مع مزيد من العقوبات المنسقة القوية»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

الحزمة الخامسة الجديدة 
وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الحزمة الخامسة الجديدة «تتضمن حظرًا على واردات الفحم الروسي»، قائلًا: أعتقد أن الإجراءات المتعلقة بالنفط وحتى الغاز ستكون مطلوبة أيضًا عاجلًا أم آجلًا. 

وتابع ميشيل «سنمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي ونفرض حظرًا على مشغلي النقل البري في روسيا وبيلاروسيا». وأشار إلى «فرض حظر كامل على المعاملات على المزيد من البنوك من أجل زيادة إضعاف النظام المالي لروسيا»، كما تحدث عن «تنسق الجهود مع جهود أصدقائنا في مجموعة السبع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين

بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس ...
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة

حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة ...
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟

شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟
«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري

«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط

عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتأرجح قبل بيانات أميركية عن مخزون الخام
أسعار النفط تتأرجح قبل بيانات أميركية عن مخزون الخام
روسيا تسدد بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار
روسيا تسدد بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار
تونس ترفع سعر شراء القمح المحلي وتخطط للاكتفاء الذاتي
تونس ترفع سعر شراء القمح المحلي وتخطط للاكتفاء الذاتي
شركة كهرباء دبي تسجل أكبر إدراج في بورصات الخليج منذ «أرامكو» في 2019
شركة كهرباء دبي تسجل أكبر إدراج في بورصات الخليج منذ «أرامكو» في ...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى......
المزيد
«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية
«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية...
لندن تشدد عقوباتها على موسكو.. «تجميد تام للأصول» ووقف واردات الفحم
لندن تشدد عقوباتها على موسكو.. «تجميد تام للأصول» ووقف ......
المجلس الأوروبي: العقوبات على روسيا ستطال «عاجلا أم آجلا» قطاعي النفط والغاز
المجلس الأوروبي: العقوبات على روسيا ستطال «عاجلا أم آجلا» ......
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
شركة كهرباء دبي تسجل أكبر إدراج في بورصات الخليج منذ «أرامكو» في 2019
شركة كهرباء دبي تسجل أكبر إدراج في بورصات الخليج منذ ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط