المجلس الأوروبي: العقوبات على روسيا ستطال «عاجلا أم آجلا» قطاعي النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا ستطال «عاجلًا أم آجلًا» أيضًا قطاعي النفط والغاز في روسيا، مستنكرًا «الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبت في بوتشا «وفي العديد من المدن الأخرى» في أوكرانيا.

وقال ميشيل، مخاطبًا الأربعاء جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «خلال اجتماعنا الأخير للمجلس الأوروبي، كلفنا الممثل الأعلى والمفوضية باقتراح عقوبات إضافية على المجلس. يجب علينا سد الثغرات، ويجب أن نستهدف أي محاولة للالتفاف على العقوبات، ونحن مستعدون للتحرك بسرعة مع مزيد من العقوبات المنسقة القوية»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

الحزمة الخامسة الجديدة

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الحزمة الخامسة الجديدة «تتضمن حظرًا على واردات الفحم الروسي»، قائلًا: أعتقد أن الإجراءات المتعلقة بالنفط وحتى الغاز ستكون مطلوبة أيضًا عاجلًا أم آجلًا.

وتابع ميشيل «سنمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي ونفرض حظرًا على مشغلي النقل البري في روسيا وبيلاروسيا». وأشار إلى «فرض حظر كامل على المعاملات على المزيد من البنوك من أجل زيادة إضعاف النظام المالي لروسيا»، كما تحدث عن «تنسق الجهود مع جهود أصدقائنا في مجموعة السبع».

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وقال ميشيل «أعلم أن بعضكم قد اقترح منح حق اللجوء لأولئك الجنود الروس الذين يعصون الأوامر الروسية. في رأيي، هذه فكرة قيمة يجب متابعتها. الآن يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف هذه الفظائع. إننا نشدد عقوباتنا من أجل الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على الكرملين».