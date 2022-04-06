الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه سيفرض عقوبات على ابنتين لبوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أفراد عائلة الرئيس الروسي يخفون ثروته.

وأعلن أيضًا عقوبات على أكبر مصرف روسي حكومي «سبيربنك» وأكبر مصرف روسي خاص «الفا بنك»، لافتًا إلى أن جميع الاستثمارات الأميركية الجديدة في روسيا أصبحت ممنوعة، وفق «فرانس برس».

عقوبات على ابنتَي الرئيس الروسي

وفي سياق متصل يناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ابنتَي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيما يحاول التكتل اتخاذ رد فعل إزاء قيام الجنود الروس المنسحبين بـ«قتل مدنيين أوكرانيين»، وفق ما أفادت مصادر مطلعة وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب الوكالة، تضم القائمة المقترحة التي قد تخضع للعقوبات، والتي تحتاج إلى موافقة حكومات أوروبية وقد تتغير قبل صدورها، عشرات الأفراد الآخرين، ومن بينهم شخصيات سياسية وأقطاب الأعمال وأفراد أسرهم وعدد من مروجي الدعاية.

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ويعد فرض عقوبات على ابنتَي بوتين، كاتيرينا وماريا، خطوة رمزية إلى حد كبير، حيث إنه من غير الواضح ما إذا كانت لهما أصول كبيرة خارج روسيا، لكن يجرى فرضها للفت انتباه الرئيس.

ضربة عنيفة للعملات الرقمية

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بورصة لتبادل العملات الرقمية تعمل في مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ في روسيا، كما فرضت عقوبات على سوق روسي على الشبكة المظلمة «دارك نت». وقررت الوزارة فرض العقوبات على سوق «هيدرا» ومنصة تبادل العملات الرقمية «غارانتيكس» في الاتحاد الروسي، حسب موقع «investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وتمثل هذه العقوبات ضربة عنيفة للعملات الرقمية التي شهدت ازدهارا كبير في الأسابيع الماضية، خاصة بعد تفاقم العقوبات الأوروبية والأميركية على النظام المالي الروسي.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن العقوبات المفروضة على سوق «هيدرا» ومنصة تبادل العملات الرقمية «غارانتيكس» تبعث برسالة إلى المتعاملين بأنه لا يمكنهم التخفي داخل الشبكة المظلمة.

سوق «هيدرا» وفر ما يقرب من 86% من عملات «بيتكوين» غير المشروعة

وأوضحت أن العقوبات الجديدة تحظر على الأميركيين تقديم أو تلقي أي مساعدات أو توفير أموال أو سلع أو خدمات لكل من «هيدرا» أو «غارانتيكس». ونقل موقع «investing» عن بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أنها ستسعى خلال الأيام المقبلة إلى تجميد أي أصول لديهما.

يذكر أن سوق «هيدرا» وفر ما يقرب من 86% من عملات «بيتكوين» غير المشروعة التي تلقتها بورصات العملات الرقمية الروسية مباشرةً في العام 2019، حسب عديد الدراسات. ولذلك وصفت وزارة الخزانة هذا السوق بأنه أكبر وأبرز سوق في الشبكة المظلمة في العالم.

ويعد القرار الأميركي جزءًا من الجهد الدولي المشترك للتصدي لانتشار خدمات الجرائم الإلكترونية والمخدرات والعروض غير القانونية الأخرى، بما في ذلك نشاط البرامج التي تصدر من روسيا.