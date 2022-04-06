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شركة كهرباء دبي تسجل أكبر إدراج في بورصات الخليج منذ «أرامكو» في 2019

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 04:29 مساء
شركة كهرباء دبي تسجل أكبر إدراج في بورصات الخليج منذ «أرامكو» في 2019
شركة كهرباء ومياه دبي «ديوا». (الإنترنت)
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أعلنت شركة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الأربعاء، أنها جمعت 22.32 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، في ثاني أكبر طرح عام أولي في الخليج منذ العام 2019.

وتم طرح 18% من أسهم الشركة المملوكة من إمارة دبي، في أكبر طرح عام في المنطقة الثرية منذ إدراج عملاق النفط السعودي «أرامكو» في السوق المحلية قبل ثلاث سنوات، وفق «فرانس برس».

تداول تسعة مليارات سهم
ويبدأ تداول تسعة مليارات سهم للشركة منذ 12 من أبريل المقبل في سوق دبي المالي. وتم تحديد سعر الطرح العام الأولي بـ2.48 درهم (0.68 سنت) للسهم الواحد.

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وأكد البيان أن قيمة الطلب الإجمالي على الأسهم بلغت 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، قوله إن هذا «يؤكد مكانة دبي كسوق عالمية جاذب لرؤوس الأموال».

أكبر إدراج عام في الخليج والعالم لصالح شركة «أرامكو» 
وكان المبلغ القياسي لأكبر إدراج عام في الخليج والعالم لصالح شركة النفط السعودية «أرامكو» التي جمعت 29.4 مليار دولار بإدراج 1.7 في المئة من أسهمها في بورصة الرياض في ديسمبر 2019.

وقامت الإمارة بتنويع اقتصادها عبر التركيز على السياحة والتجارة، لكنها تواجه منافسة متزايدة في المنطقة، لا سيما من السعودية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط.

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