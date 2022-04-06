تونس ترفع سعر شراء القمح المحلي وتخطط للاكتفاء الذاتي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت تونس، اليوم الأربعاء، رفع سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وإنها تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلد ابتداء من الموسم المقبل.

وقالت وزارة الزراعة إن سعر القمح الصلد سيرتفع إلى 130 دينارًا (43.59 دولار) لكل 100 كيلوغرام من 87 دينارًا، وإن القمح اللين سيزيد إلى 100 دينار للقنطار من 67 دينارًا وسيكون سعر الشعير 80 دينارًا للقنطار، حسب وكالة «رويترز».

وتضررت تونس، التي تعاني أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية من جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن تأثير ارتفاع أسعار الحبوب والنفط على الميزانية التونسية سيكون أقل بقليل من 1.7 مليار دولار هذا العام.

وأوضحت وزارة الزراعة أنها ستعمل على تقليل خسائر المحاصيل خلال الحصاد والنقل، وكذلك الحد من الحرائق، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الصلد الموسم المقبل.

وستزرع تونس 800 ألف هكتار (نحو 197 ألفًا و6843 فدانًا) إضافية تخصص للقمح الصلد وستركز على توفير البذور التي تزيد الإنتاجية.

وتستهلك الدولة، التي بلغ متوسط محصول الحبوب فيها خلال السنوات العشر الماضية نحو 1.5 مليون طن، حوالي 3.4 مليون طن سنويًا، ونحو 30% من واردات الحبوب التونسية من القمح الصلد.