أسعار النفط تتأرجح قبل بيانات أميركية عن مخزون الخام

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع خام «نايمكس» الأميركي الخفيف، الأربعاء، إلى مستويات 102.5 دولار للبرميل قبل أن يتراجع إلى مستويات تدور حول الـ100 دولار للبرميل، ويأتي هذا التذبذب في أسعار النفط قبل بيانات أميركية منتظرة اليوم عن مخزون الخام.

وزاد خام «برنت» قرب مستويات 107.4 دولار للبرميل بارتفاع أقل من دولار بعد أن هبط في وقت سابق إلى مستويات قرب الـ 105 دولارات، وفق موقع «investing» المتخصص في رصد أسواق المال والسلع.

وحسب الموقع، يبدو أن النفط يخطو من جديد صوب مزيد التذبذب خلال تعاملات اليوم بعد الإغلاق على تراجع، أمس الثلاثاء، في جلسة لم تخلُ من التأرجح الكبير صعودا وهبوطا.

وأنهى خام «برنت» القياسي تعاملات، الثلاثاء، متراجعا 0.8% عند 106.64 دولار للبرميل، بينما انخفض خام «نايمكس» 1.3% ليسجل 101.96 دولار.



بيانات أميركية عن مخزونات النفط

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات، الأربعاء، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.85 مليون برميل، وفق «investing».

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من شهر أبريل الجاري. وكشف التقرير الأسبوعي للمعهد الأميركي، أن مخزونات البنزين تراجعت 543 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات 593 ألف برميل.

وتوقع الكثيرون أن تهدأ أسعار النفط بعد قرار واشنطن والدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولة سحب مزيد المخزون الاستراتيجي وضخها في الأسواق. وبالفعل انخفضت أسعار النفط بنحو 13% الأسبوع الماضي.



الخطة الأميركية للحفاظ على استقرار الأسعار

ووفقا لبيانات رسمية نقلها موقع «investing»، فقد ضخت روسيا 46.57 مليون طن من النفط الخام والمكثفات في مارس، وهو ما يعادل 11.01 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل تراجعا بنحو 0.6% مقارنة بمستويات فبراير.

وفي المقابل، أبقى تحالف «أوبك بلس» على خطة الإنتاج دون تغيير خلال مايو المقبل وسط ضغوط كبيرة من أميركا ووكالة الطاقة الدولية على التحالف لزيادة الإنتاج.

ويرى بنك «جيه بي مورغان» أن الخطة الأميركية لإطلاق كمية غير مسبوقة من إمدادات النفط ستساعد في توازن سوق النفط العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار هذا العام.

وأعلنت الولايات المتحدة خطة لسحب نحو مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط خلال الأشهر الستة المقبلة، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الخام ووقف ارتفاع الأسعار.