Atwasat

عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 01:18 مساء
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بورصة لتبادل العملات الرقمية تعمل في مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ في روسيا، كما فرضت عقوبات على سوق روسي على الشبكة المظلمة «دارك نت».

وقررت الوزارة فرض العقوبات على سوق «هيدرا» ومنصة تبادل العملات الرقمية «غارانتيكس» في الاتحاد الروسي، حسب موقع «investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وتمثل هذه العقوبات ضربة عنيفة للعملات الرقمية التي شهدت ازدهارا كبير في الأسابيع الماضية، خاصة بعد تفاقم العقوبات الأوروبية والأميركية على النظام المالي الروسي.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن العقوبات المفروضة على سوق «هيدرا» ومنصة تبادل العملات الرقمية «غارانتيكس» تبعث برسالة إلى المتعاملين بأنه لا يمكنهم التخفي داخل الشبكة المظلمة.

سوق «هيدرا» وفر ما يقرب من 86% من عملات «بيتكوين» غير المشروعة

وأوضحت أن العقوبات الجديدة تحظر على الأميركيين تقديم أو تلقي أي مساعدات أو توفير أموال أو سلع أو خدمات لكل من «هيدرا» أو «غارانتيكس».

ونقل موقع «investing» عن بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أنها ستسعى خلال الأيام المقبلة إلى تجميد أي أصول لديهما.

يذكر أن سوق «هيدرا» وفر ما يقرب من 86% من عملات «بيتكوين» غير المشروعة التي تلقتها بورصات العملات الرقمية الروسية مباشرةً في العام 2019، حسب عديد الدراسات. ولذلك وصفت وزارة الخزانة هذا السوق بأنه أكبر وأبرز سوق في الشبكة المظلمة في العالم.

ويعد القرار الأميركي جزءًا من الجهد الدولي المشترك للتصدي لانتشار خدمات الجرائم الإلكترونية والمخدرات والعروض غير القانونية الأخرى، بما في ذلك نشاط البرامج التي تصدر من روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال

ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي

قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف

السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف
الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947

فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان

كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان
كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر ...
أسعار النفط ترتفع مع تهديد الغرب بفرض عقوبات جديدة على روسيا
أسعار النفط ترتفع مع تهديد الغرب بفرض عقوبات جديدة على روسيا
زيلينسكي يندد بـ«تردد» الأوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية
زيلينسكي يندد بـ«تردد» الأوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى......
المزيد
تونس ترفع سعر شراء القمح المحلي وتخطط للاكتفاء الذاتي
تونس ترفع سعر شراء القمح المحلي وتخطط للاكتفاء الذاتي...
روسيا تسدد بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار
روسيا تسدد بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار...
أسعار النفط تتأرجح قبل بيانات أميركية عن مخزون الخام
أسعار النفط تتأرجح قبل بيانات أميركية عن مخزون الخام...
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ...
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط