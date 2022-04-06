عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بورصة لتبادل العملات الرقمية تعمل في مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ في روسيا، كما فرضت عقوبات على سوق روسي على الشبكة المظلمة «دارك نت».

وقررت الوزارة فرض العقوبات على سوق «هيدرا» ومنصة تبادل العملات الرقمية «غارانتيكس» في الاتحاد الروسي، حسب موقع «investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وتمثل هذه العقوبات ضربة عنيفة للعملات الرقمية التي شهدت ازدهارا كبير في الأسابيع الماضية، خاصة بعد تفاقم العقوبات الأوروبية والأميركية على النظام المالي الروسي.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن العقوبات المفروضة على سوق «هيدرا» ومنصة تبادل العملات الرقمية «غارانتيكس» تبعث برسالة إلى المتعاملين بأنه لا يمكنهم التخفي داخل الشبكة المظلمة.

سوق «هيدرا» وفر ما يقرب من 86% من عملات «بيتكوين» غير المشروعة

وأوضحت أن العقوبات الجديدة تحظر على الأميركيين تقديم أو تلقي أي مساعدات أو توفير أموال أو سلع أو خدمات لكل من «هيدرا» أو «غارانتيكس».

ونقل موقع «investing» عن بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أنها ستسعى خلال الأيام المقبلة إلى تجميد أي أصول لديهما.

يذكر أن سوق «هيدرا» وفر ما يقرب من 86% من عملات «بيتكوين» غير المشروعة التي تلقتها بورصات العملات الرقمية الروسية مباشرةً في العام 2019، حسب عديد الدراسات. ولذلك وصفت وزارة الخزانة هذا السوق بأنه أكبر وأبرز سوق في الشبكة المظلمة في العالم.

ويعد القرار الأميركي جزءًا من الجهد الدولي المشترك للتصدي لانتشار خدمات الجرائم الإلكترونية والمخدرات والعروض غير القانونية الأخرى، بما في ذلك نشاط البرامج التي تصدر من روسيا.