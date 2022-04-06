روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها سددت بالروبل قروضًا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعدما رفض مصرف «مراسَل» إتمام أوامر الدفع.

وذكرت وزارة المال في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أنها أضطرت إلى تسديد مبلغ قدره 649.2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل، في ضربة جديدة لمحاولات روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضت عليها ردا على هجومها على أوكرانيا.

ومنعت وزارة الخزانة الأميركية سداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية، حسب ما أفادت به وكالة «رويترز» في وقت سابق هذا الأسبوع.

واعتبرت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي أن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية، سيكون تأثيره على الأرجح محدودًا على النظام المالي العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية على روسيا، ردا على هجومها على أوكرانيا، لكن موسكو سددت بعض دفعات ديونها حتى الآن.