Atwasat

روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 12:28 مساء
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار
عملة الروبل الروسية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها سددت بالروبل قروضًا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعدما رفض مصرف «مراسَل» إتمام أوامر الدفع.

وذكرت وزارة المال في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أنها أضطرت إلى تسديد مبلغ قدره 649.2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل، في ضربة جديدة لمحاولات روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضت عليها ردا على هجومها على أوكرانيا.

ومنعت وزارة الخزانة الأميركية سداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية، حسب ما أفادت به وكالة «رويترز» في وقت سابق هذا الأسبوع.

واعتبرت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي أن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية، سيكون تأثيره على الأرجح محدودًا على النظام المالي العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية على روسيا، ردا على هجومها على أوكرانيا، لكن موسكو سددت بعض دفعات ديونها حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال

ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي

قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف

السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف
الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947

فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان

كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان
كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر ...
أسعار النفط ترتفع مع تهديد الغرب بفرض عقوبات جديدة على روسيا
أسعار النفط ترتفع مع تهديد الغرب بفرض عقوبات جديدة على روسيا
زيلينسكي يندد بـ«تردد» الأوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية
زيلينسكي يندد بـ«تردد» الأوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى......
المزيد
تونس ترفع سعر شراء القمح المحلي وتخطط للاكتفاء الذاتي
تونس ترفع سعر شراء القمح المحلي وتخطط للاكتفاء الذاتي...
روسيا تسدد بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار
روسيا تسدد بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار...
أسعار النفط تتأرجح قبل بيانات أميركية عن مخزون الخام
أسعار النفط تتأرجح قبل بيانات أميركية عن مخزون الخام...
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ
عقوبات أميركية على بورصة عملات رقمية بموسكو وسان بطرسبرغ...
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار
روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط