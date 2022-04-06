زيلينسكي يندد بـ«تردد» الأوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بتردد الأوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن بعض القادة أكثر حرصا على الأعمال التجارية من اكتراثهم لجرائم الحرب.

وقال للبرلمان الايرلندي إن «خطابا» جديدا بشأن العقوبات ظهر في أوروبا، «لكن لا يمكنني التسامح مع أي تردد بعد كل ما مررنا به وكل ما فعلته روسيا بنا»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

واقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية. إلا أن حظرًا محتملًا على النفط (25 % من المشتريات الأوروبية) والغاز (45 % من واردات الاتحاد الأوروبي)، يخضع لنقاشات صعبة بين الدول الأعضاء، إذ إن برلين عبّرت بشكل علني عن تحفّظاتها.

وقال وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، الإثنين، إن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي «في الوقت الراهن»، وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا. في المقابل، أوقفت دول البلطيق استيراد الغاز الروسي منذ مطلع أبريل.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام المجلس أن العقوبات الأوروبية «مهمّة لأنها تؤثّر على روسيا أكثر منّا»، وأضافت أن «هذه العقوبات لن تكون الأخيرة (...) لقد منعنا الفحم، لكن علينا الآن التطرّق للنفط والمداخيل التي تجنيها روسيا من هذه المحروقات الأحفورية».