أسعار النفط ترتفع مع تهديد الغرب بفرض عقوبات جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، لتقليص خسائرها المبكرة، وذلك على إثر التهديد الغربي بفرض عقوبات جديدة على روسيا، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5% إلى 107.13 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما صعدت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكية 21 سنتا، أو 0.2%، إلى 102.17 دولار للبرميل، بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار في التعاملات المبكرة، حسب وكالة «رويترز».

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين شمال أوكرانيا، التي وصفها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها «جرائم حرب» تستوجب عقوبات مماثلة، ونفت روسيا استهداف المدنيين.

وقال المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة، توشيتاكا تازاوا إن المخاوف «تزايدت مرة أخرى بشأن شح المعروض مع تصعيد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات على روسيا».

ومن شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة، والتي يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي على الاتفاق على جدول زمني للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز من روسيا.