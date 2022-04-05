ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القضاء الألماني الثلاثاء تفكيك «أكبر» منصة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى «سوق هيدرا» العاملة باللغة الروسية منذ عام 2015، ومصادرة عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.

وذكر بيان أصدره مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفدرالي للشرطة الجنائية «تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتم تأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو».

تُستخدم في أنشطة إجرامية

يشتبه المحققون في أن هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع. وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» حوالى 1.23 مليار يورو في العام 2020 وحده مما يجعلها «السوق غير القانونية ذات أعلى حجم مبيعات في العالم»، بحسب البيان.

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ونقلت وكالة بلومبيرغ عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة Chainalysis قوله إن «هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم». جرى استخدام الموقع باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج «Tor»، في تجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزورة بشكل أساسي.

وضع شريط على موقع هيدرا الإلكتروني

أاشارت السلطات إلى أنه جرى الثلاثاء وضع شريط على موقع هيدرا الإلكتروني يشير إلى وضع يد الشرطة عليه. سمح استخدام خدمة متطورة سُميت «خلاط مصرف البيتكوين» بإخفاء المعاملات المالية الرقمية بالعملات المشفرة، مما جعل التحقيق أكثر صعوبة، وفق المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.

بدأت التحقيقات العام 2021 لكن لا تزال هويات المشغلين والمسؤولين عن المنصة غير واضحة حتى الآن. كما انخرطت السلطات الأميركية فيها، وفق المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.

وفككت السلطات الألمانية بالفعل منصة «دارك ماركت» في مطلع العام 2021. وقدم المحققون آنذاك هذه المنصة على أنها «أوسع» نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية. وأدت هذه العملية بعد بضعة أشهر إلى توقيف 150 شخصا كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة في أنحاء العالم كافة.