Atwasat

واشنطن ستمنع «كل الاستثمارات الجديدة» في روسيا اعتبارا من الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 09:31 مساء
واشنطن ستمنع «كل الاستثمارات الجديدة» في روسيا اعتبارا من الأربعاء
عملة روسية. (الإنترنت)
alwasat radio

ستمنع الولايات المتحدة بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي «كل الاستثمارات الجديدة» في روسيا اعتبارا من الأربعاء، ضمن حزمة جديدة من العقوبات، بحسب مصدر مطلع.

وستشمل هذه الإجراءات العقابية التي فرضت ردا على غزو موسكو لأوكرانيا أيضا «عقوبات معززة ضد المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسؤولين في الحكومة الروسية وأقاربهم»، كما أوضح مصدر مطلع لـ«فرانس برس».

 استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين 
ستمنع الولايات المتحدة، روسيا اعتبارًا من الثلاثاء، من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية، ما يزيد الضغوط على موسكو، ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة.

وقال ناطق باسم الخزانة الأميركية، «اليوم هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها»، موضحًا أنه مع هذا الإجراء «ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات أو (استخدام) إيرادات جديدة أو التخلف» عن السداد.

وأشارت الخزانة إلى أن «هذا سيزيد من استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا وسيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين ومن التحديات على النظام المالي» الروسي.

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها تراجع موقتا بعد سدادها الفوائد المستحقة

إجراءات أوروبية جديدة قد تعجز موسكو عن السداد
واتخذ قادة دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة في 24 مارس لمواصلة منع المصرف المركزي الروسي من استخدام احتياطه الدولي، لا سيّما احتياطي الذهب، بغية عرقلة تمويل الحرب.

ولفت الناطق باسم الخزانة الأميركية إلى أن «من بين العقوبات التي فرضناها والتي يتخطى عددها الـ700، كانت عقوباتنا على المصرف المركزي الروسي إحدى أقوى الخطوات».

في وقت سابق، أدت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا. وتثير هذه العقوبات مخاوف من أن موسكو ستعجز عن السداد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال

ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي

قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف

السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف
الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947

فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم
ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي

ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟
النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة

النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة
نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض

نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض
البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها

البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس

اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن

مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن
تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60% بحلول العام 2050

تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
اليورو ينخفض بسبب مخاوف الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا
اليورو ينخفض بسبب مخاوف الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض عقوبات ...
بوتين: «مراقبة» الصادرات الغذائية الروسية إلى الدول «المعادية»
بوتين: «مراقبة» الصادرات الغذائية الروسية إلى الدول «المعادية»
بوتين يندد بـ«الضغط» الأوروبي على «غازبروم» ويتوعد بإجراءات انتقامية
بوتين يندد بـ«الضغط» الأوروبي على «غازبروم» ويتوعد بإجراءات ...
«أمازون» توقع صفقات ضخمة مع شركات فضائية لتعزيز خدمات الإنترنت السريع
«أمازون» توقع صفقات ضخمة مع شركات فضائية لتعزيز خدمات الإنترنت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية...
المزيد
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. ......
واشنطن ستمنع «كل الاستثمارات الجديدة» في روسيا اعتبارا من الأربعاء
واشنطن ستمنع «كل الاستثمارات الجديدة» في روسيا اعتبارا من ......
بولندا توقع على شراء 250 دبابة من طراز «أبرامز» بقيمة 4.74 مليار دولار
بولندا توقع على شراء 250 دبابة من طراز «أبرامز» بقيمة 4.74 ......
«أمازون» توقع صفقات ضخمة مع شركات فضائية لتعزيز خدمات الإنترنت السريع
«أمازون» توقع صفقات ضخمة مع شركات فضائية لتعزيز خدمات ......
بوتين يندد بـ«الضغط» الأوروبي على «غازبروم» ويتوعد بإجراءات انتقامية
بوتين يندد بـ«الضغط» الأوروبي على «غازبروم» ويتوعد بإجراءات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط