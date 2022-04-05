بوتين: «مراقبة» الصادرات الغذائية الروسية إلى الدول «المعادية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن موسكو «ستراقب» عن كثب الصادرات الغذائية إلى الدول «المعادية» فيما يفرض الغرب عقوبات على بلده على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأوضح بوتين خلال اجتماع متلفز «في مواجهة أزمة نقص الغذاء العالمية، سيتعين علينا هذا العام أن نكون متنبهين أكثر تجاه الإمدادات إلى الخارج وأن نراقب عن كثب هذه الصادرات إلى البلدان التي تنتهج سياسة معادية لنا»، بحسب «فرانس برس».

وستمنع الولايات المتحدة، روسيا اعتبارا من الثلاثاء، من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية، ما يزيد الضغوط على موسكو، ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة.

- موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

- خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها تراجع موقتا بعد سدادها الفوائد المستحقة

وقال ناطق باسم الخزانة الأميركية، «اليوم هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها»، موضحا أنه مع هذا الإجراء «ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات أو (استخدام) إيرادات جديدة أو التخلف» عن السداد.

وأشارت الخزانة إلى أن «هذا سيزيد من استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا وسيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين ومن التحديات على النظام المالي» الروسي.

تحمُّل تداعيات وضع حد لاستيراد موارد الطاقة الروسية

في سياق متصل أظهرت دراسة نُشرت الثلاثاء، إن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تحمُّل تداعيات وضع حد لاستيراد موارد الطاقة الروسية، بما يشمل الغاز والنفط والفحم، مشيرة إلى فاعلية فرض رسوم جمركية مرتفعة على موارد الطاقة.

ورأى الاقتصاديون الأربعة الذي أعدوا الدراسة، برعاية مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، أن حظر واردات الطاقة سيكون له «تأثير منخفض نسبيا» على الاقتصادات الأوروبية، مع تراجع وسطي في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 0.2% و0.3%، أي خسارة «مئة يورو لكل أوروبي بالغ».

غير أن بعض الدول ستعاني أكثر من غيرها في هذه الحالة، مثل ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا، وقد تحتاج إلى «تضامن أوروبي».

وستخسر فرنسا بنسبة أقل كونها تستورد أقل من غيرها موارد طاقة روسية، ويقدر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بين 0.15% و0.3% بحسب قدرتها على إيجاد بدائل للمنتجات التي تشتريها حاليا من روسيا.