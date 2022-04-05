Atwasat

اليورو ينخفض بسبب مخاوف الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 04:03 مساء
اليورو ينخفض بسبب مخاوف الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا
عملات من فئة اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)
alwasat radio

انخفض اليورو، اليوم الثلاثاء، بينما كان الفرنك السويسري والكرونة السويدية، أكبر فائزين بعدما أثارت مخاوف بخصوص الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا قلق المستثمرين.

وأقرت الأسواق المالية الفرنسية، بإمكانية فوز المرشحة اليمينية مارين لوبان على الرئيس إيمانويل ماكرون، في الانتخابات التي تُجرى هذا الشهر، حيث تكبدت خسائر فادحة في مؤشر باريس للأسهم الممتازة والسندات الحكومية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وانخفضت العملة الموحدة أمام الدولار الأميركي، لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع واحد عند 1.0956 دولار، وبلغ اليورو أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.1185 دولار قبل أيام فقط، وسط تفاؤل متزايد بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكانت أكبر خسائر اليورو اليوم، أمام الكرونة السويدية والفرنك السويسري، إذ انخفض 0.4% و0.2% على الترتيب.

- تراجع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وسط توقعات بعقوبات جديدة ضد روسيا

وتعهدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أمس الإثنين، بمعاقبة موسكو على جرائم قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، فيما نفى الكرملين الاتهامات المتعلقة بقتل مدنيين.

وقد تشمل العقوبات الجديدة قيودا على الطاقة التي تستوردها أوروبا من روسيا بمليارات الدولارات، وفق «رويترز».

وقفز الدولار الأسترالي، إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، بعد أن أشار البنك المركزي في البلاد إلى اقتراب رفع أسعار الفائدة، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 1.23% إلى 0.7639 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ 14 يونيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947

فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم
ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي

ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟
النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة

النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة
نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض

نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض
البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها

البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس

اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن

مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن
تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60% بحلول العام 2050

تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط ...
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟

ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
27- تهاليل المعارضة فرار ورحيل

27- تهاليل المعارضة فرار ورحيل
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تهاجم العملات الرقمية وترحب بالمستقرة المربوطة بالدولار
بريطانيا تهاجم العملات الرقمية وترحب بالمستقرة المربوطة بالدولار
تراجع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وسط توقعات بعقوبات جديدة ضد روسيا
تراجع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وسط توقعات بعقوبات جديدة ضد ...
الأوروبيون يدرسون فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم والنفط
الأوروبيون يدرسون فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم والنفط
مكاسب النفط تتوسع مع اشتعال أزمة «بوتشا» الأوكرانية
مكاسب النفط تتوسع مع اشتعال أزمة «بوتشا» الأوكرانية
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية...
المزيد
بوتين يندد بـ«الضغط» الأوروبي على «غازبروم» ويتوعد بإجراءات انتقامية
بوتين يندد بـ«الضغط» الأوروبي على «غازبروم» ويتوعد بإجراءات ......
بوتين: «مراقبة» الصادرات الغذائية الروسية إلى الدول «المعادية»
بوتين: «مراقبة» الصادرات الغذائية الروسية إلى الدول ......
اليورو ينخفض بسبب مخاوف الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا
اليورو ينخفض بسبب مخاوف الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض ......
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف ......
مكاسب النفط تتوسع مع اشتعال أزمة «بوتشا» الأوكرانية
مكاسب النفط تتوسع مع اشتعال أزمة «بوتشا» الأوكرانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط