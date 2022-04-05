اليورو ينخفض بسبب مخاوف الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض اليورو، اليوم الثلاثاء، بينما كان الفرنك السويسري والكرونة السويدية، أكبر فائزين بعدما أثارت مخاوف بخصوص الانتخابات الفرنسية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا قلق المستثمرين.

وأقرت الأسواق المالية الفرنسية، بإمكانية فوز المرشحة اليمينية مارين لوبان على الرئيس إيمانويل ماكرون، في الانتخابات التي تُجرى هذا الشهر، حيث تكبدت خسائر فادحة في مؤشر باريس للأسهم الممتازة والسندات الحكومية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وانخفضت العملة الموحدة أمام الدولار الأميركي، لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع واحد عند 1.0956 دولار، وبلغ اليورو أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.1185 دولار قبل أيام فقط، وسط تفاؤل متزايد بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكانت أكبر خسائر اليورو اليوم، أمام الكرونة السويدية والفرنك السويسري، إذ انخفض 0.4% و0.2% على الترتيب.

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وتعهدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أمس الإثنين، بمعاقبة موسكو على جرائم قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، فيما نفى الكرملين الاتهامات المتعلقة بقتل مدنيين.

وقد تشمل العقوبات الجديدة قيودا على الطاقة التي تستوردها أوروبا من روسيا بمليارات الدولارات، وفق «رويترز».

وقفز الدولار الأسترالي، إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، بعد أن أشار البنك المركزي في البلاد إلى اقتراب رفع أسعار الفائدة، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 1.23% إلى 0.7639 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ 14 يونيو.