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واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 03:46 مساء
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
مقر وزارة الخزانة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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ستمنع الولايات المتحدة، روسيا اعتبارًا من الثلاثاء، من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية، ما يزيد الضغوط على موسكو، ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة.

وقال ناطق باسم الخزانة الأميركية، «اليوم هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها»، موضحًا أنه مع هذا الإجراء «ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات أو (استخدام) إيرادات جديدة أو التخلف» عن السداد، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشارت الخزانة إلى أن «هذا سيزيد من استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا وسيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين ومن التحديات على النظام المالي» الروسي.

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واتخذ قادة دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة في 24 مارس لمواصلة منع المصرف المركزي الروسي من استخدام احتياطه الدولي، لا سيّما احتياطي الذهب، بغية عرقلة تمويل الحرب.

ولفت المتحدث باسم الخزانة الأميركية إلى أن «من بين العقوبات التي فرضناها والتي يتخطى عددها الـ700، كانت عقوباتنا على المصرف المركزي الروسي إحدى أقوى الخطوات».

في وقت سابق، أدت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا.

تثير هذه العقوبات مخاوف من أن موسكو ستعجز عن السداد.

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