مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحرس المدني الإسباني، الإثنين، مصادرة يخت لثري روسي مقرب من فلاديمير بوتين استهدفته العقوبات الأميركية، في أرخبيل البليار بناء على طلب الولايات المتحدة.

وأوضح في بيان أن الحرس المدني، وعملاء فدراليين أميركيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومن جهاز الأمن الداخلي(HSI) نفذوا العملية في بالما دي مايوركا في إطار تفويض قضائي من الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

قيمته أكثر من 90 مليون يورو

ويبلغ طول اليخت المسمى «تانغو» 78 مترًا، وقيمته أكثر من 90 مليون يورو، و«هو ملك المليونير الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ»، وفق الحرس المدني.

وصادر العملاء الإسبان والأميركيون وثائق وأجهزة كمبيوتر من أجل «تأكيد هوية مالكه الحقيقي»، ويرفع اليخت «علم جزر كوك، ومسجل باسم شركة مقرها في جزر فيرجن البريطانية، وتديرها شركات من بنما».

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وأضاف الحرس المدني: «في حين أن فيكسيلبيرغ، المقرب جدًا من فلاديمير بوتين، ليس مستهدفًا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، حيث فُتح تحقيق ضده بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال والتزوير، متعلقة تحديدًا بإخفاء الملكية الحقيقية لهذا اليخت الفاخر لتجنب العقوبات».

قائمة تضم سبعة أثرياء روس

وكان فيكتور فيكسيلبيرغ مدرجًا على قائمة تضم سبعة أثرياء روس مقربين من الكرملين استهدفتهم عقوبات واشنطن في أبريل 2018، التي تتهمهم بالمشاركة في «هجمات» روسيا ضد «الديمقراطيات الغربية».

وبعد فرض هذه العقوبات، قلص الأوليغارش المقيم في كانتون زوغ في سويسرا، مساهمته في الكثير من الشركات الصناعية السويسرية لتمكينها من الإفلات من العقوبات الأميركية.

وهذا رابع يخت يصادر في إسبانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ويشتبه بأن أثرياء استهدفتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي يملكون اليخوت الثلاثة الأخرى.