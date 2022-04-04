Atwasat

الاتحاد الأوروبي: سنعاني انخفاضا شديدا في النمو.. ولن نصل للركود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 08:56 مساء
الاتحاد الأوروبي: سنعاني انخفاضا شديدا في النمو.. ولن نصل للركود
المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني، بروكسل، 6 ديسمبر 2021 ( أ ف ب)
alwasat radio

استبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، اليوم الإثنين أن تدفع الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، أوروبا إلى الركود هذا العام، لكنه توقع في الوقت ذاته نموًا منخفضًا جدًا.

وقال جينتيلوني، قبيل اجتماع في لوكسمبورغ لوزراء مالية 19 دولة تعتمد اليورو عملة لها، «إن التأثير بات ملموسًا، ومن المبكر جدًا أن نعطي تقديرًا كميًا، لكن من المؤكد أننا لن نصل إلى مستوى النمو الذي كنا توقعناه سابقًا»، أي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في منطقة اليورو في العام 2022، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

أوروبا تعيد تقييم توقعاتها للنمو.. الحرب الروسية قلبت الموازين 
ولفت إلى أن توقعات المفوضية الأوروبية التي أنجزت في مطلع فبراير قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من الشهر ذاته، سيتم تحديثها في 16 مايو.

وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي أن الصورة العامة لا تعكس ركودًا مقبلًا، معولًا على مستوى نمو منخفض جدًا؛ في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لحزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو، التي قد تؤثر على قطاع الطاقة وتفاقم تأثير الحرب على الأوروبيين.

وأشار إلى امتلاك الاتحاد قاعدة نمو متينة مكتسبة من العام الماضي، ما قد يبقي النمو إيجابيًا في العام 2022 عمومًا، مشددًا على تصميم الأوروبيين على تحمل تداعيات الإجراءات التي يتخذونها في حق موسكو.

التضخم بلغ 7.5% بمنطقة اليورو.. رقم قياسي
وتسببت الحرب في أوكرانيا بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بحيث وصلت إلى مستوى قياسي نسبته 7.5% على أساس سنوي في مارس، كما أدت إلى تراجع في ثقة المستهلكين.

وتابع جينتيلوني: «قررنا الاستجابة لعدوان عسكري، ليس بأساليب عسكرية بل من خلال دعم أوكرانيا والعمل على عزل روسيا وإضعافها، ولهذا القرار ثمن، نحن مستعدون لتحمله».

من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة، فالديس دومبروفسكيس، «بحسب تقييمنا الحالي، ستتسبب الحرب في أوكرانيا بتباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بركود».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة

سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
غراندي ينتقد «ازدواجية المعايير» الأوروبية في قضية اللاجئين

غراندي ينتقد «ازدواجية المعايير» الأوروبية في قضية اللاجئين
دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية

دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية
مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي

مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي
ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»

ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع...
رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في بلاده

رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في ...
كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟

كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»

«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية

مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية
حضري عجينة العشر دقائق

حضري عجينة العشر دقائق
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
رئيسة مولدوفا: لا نستطيع تحمل وقف واردات الغاز الروسية حاليا
رئيسة مولدوفا: لا نستطيع تحمل وقف واردات الغاز الروسية حاليا
ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت الراهن»
ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت ...
برلين تتولى موقتا الإشراف على الفرع الألماني لشركة «غازبروم» الروسية
برلين تتولى موقتا الإشراف على الفرع الألماني لشركة «غازبروم» ...
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية...
المزيد
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن...
الاتحاد الأوروبي: سنعاني انخفاضا شديدا في النمو.. ولن نصل للركود
الاتحاد الأوروبي: سنعاني انخفاضا شديدا في النمو.. ولن نصل ......
إيران تعيد إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل العقوبات.. 3.8 مليون برميل يوميا
إيران تعيد إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل العقوبات.. 3.8 ......
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟...
برلين تتولى موقتا الإشراف على الفرع الألماني لشركة «غازبروم» الروسية
برلين تتولى موقتا الإشراف على الفرع الألماني لشركة «غازبروم»......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط