رئيسة مولدوفا: لا نستطيع تحمل وقف واردات الغاز الروسية حاليا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، في العاصمة كيشيناو، إن بلادها لا يمكنها الاستغناء عن واردات الغاز من روسيا، لأنه ليس لديها بديل قابل للتطبيق في الوقت الحالي، لكنها تبحث عن مصادر متنوعة لتحسين وضعها في المستقبل.

وصرحت ساندو بأن الدولة الأفقر في أوروبا تحدثت مع أذربيجان حول إمدادات الغاز المحتملة لبعض الوقت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن «بلومبيرغ».

وقالت رئيسة مولدوفا، إن «أمن الطاقة في مولدوفا في وضع غير مستقر بعد سنوات من الإهمال ونقص الاستثمار وتأثر إيرادات الميزانية الحكومية بأزمة الطاقة.. لكننا ما زلنا في حاجة للاستثمار اليوم حتى نكون في وضع أفضل خلال أربعة أعوام».

وأضافت أن مولدوفا، المحايدة عسكريا، تفرض عقوبات ضد البنوك الروسية، ولن تسمح باحتمال إعادة بيع المنتجات الروسية.



وأكدت ساندو مجددا أنه لا توجد معلومات في الوقت الحالي تفيد بأن القوات الروسية تحتشد في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية؛ مضيفة أنه لا يوجد سوى «حديث عن تحركات للقوات المتمركزة بالفعل في المنطقة»، مشيرة إلى أنها لا تستطيع استبعاد خطر حدوث تغييرات مفاجئة.