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سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 03:46 مساء
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
شعار تويتر (أ ف ب)
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ارتفع سهم «تويتر» بنحو 25%، الإثنين، في التبادلات الإلكترونية التي سبقت افتتاح بورصة وول ستريت، بعد شراء رئيس شركة «تيسلا» إيلون ماسك، حصة كبيرة من أسهم الشبكة الاجتماعية.

وأفادت وثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بأن إيلون ماسك، وهو الرجل الأغنى في العالم، استحوذ على نحو 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لـ«تويتر»، ما يمثل 9.2% من قيمة الشركة في البورصة.

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ووصلت قيمة استثمار الملياردير إلى نحو 2.9 مليار دولار، وذلك باعتماد السعر الذي أغلق عليه سهم الشركة الجمعة، فيما كان سهم «تويتر» يُتداول عند الساعة الحادية عشرة إلا ربع، بتوقيت غرينتش، بسعر 48.75 دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24.01%.

ويستخدم ماسك موقع «تويتر» باستمرار، ويبلغ عدد متابعيه نحو 80 مليونا، وغالبا ما تثير منشوراته وتعليقاته عبر الموقع جدلا واسعا.

ونشر ماسك في 2018 تغريدة ادعى فيها أن لديه التمويل المناسب لسحب «تيسلا»، من سوق الأسهم من دون تقديم دليل على كلامه.

وبعد تغريدة أخرى مضللة في أوائل العام 2019، وافق ماسك على شرط الاستحصال على موافقة مسبقة على منشوراته المرتبطة مباشرة بأعمال «تيسلا»، فيما تنحى ماسك من رئاسة مجلس إدارة الشركة.

ومع ذلك، طلب ماسك في مطلع مارس الماضي، من قاضٍ في نيويورك إلغاء الاتفاقية المبرمة العام 2018، وقال أليكس سبيرو، محامي الملياردير، في رسالة إلى القاضي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تسعى إلى «مضايقة تيسلا وإسكات ماسك».

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