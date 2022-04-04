تركيا: معدلات تضخم قياسية.. الليرة تتراجع والذهب يرتفع

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت معدلات التضخم التركية أعلى مستوياتها فيما يزيد على 20 عاما، إذ قفزت إلى 61.14% خلال مارس.

وكشف مركز الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، ارتفاع معدلات التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين - سنويا/مارس) لتصل إلى 61.14% بأقل من التوقعات عند 61.6% بينما سجلت في فبراير 54.44%، حسب وكالة «رويترز».

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وعلى صعيد شهري فقد سجل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين شهريا/مارس) 5.46% مقابل توقعات أن يسجل 5.77% بينما سجلت القراءة السابقة في فبراير 4.81%.

وارتفعت مؤشر أسعار المنتجين سنويا خلال مارس إلى 114.97% مقابل القراءة السابقة 105.01%، بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري زيادة بنسبة 9.19% مقابل 7.22% في فبراير.

الليرة التركية أمام الدولار

ورغم بيانات التضخم القياسية تحركت الليرة التركية في نطاق محدود حتى نجحت في الحفاظ على تماسكها قرب مستوى 14.7 ليرة أمام الدولار، وفق ما نقل موقع «ENVISTING» لرصد أسواق المال والسلع.

وتنخفض الليرة التركية الآن طفيفا في حدود 0.12% عند مستوى 14.707 ليرة للدولار، وتتأرجح بين 14.71 ليرة و14.68 ليرة للدولار.

تداولات الذهب

وعن تداولات الذهب في السوق التركية، يتداول الذهب، اليوم الإثنين، بين مستوى 905 ليرات للغرام و914 ليرة للغرام في نطاق محدود.

وارتفع غرام الذهب قبل قليل في التداولات التركية في حدود 0.6% وصولا إلى مستوى قرب 914 ليرة للغرام.