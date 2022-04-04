حاكم المصرف المركزي في سريلانكا يعلن استقالته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، الذي قاوم الدعوات المتتالية لقبول مساعدة صندوق النقد الدولي، استقالته، الإثنين، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في الجزيرة حيث تتفاقم الأزمة الاقتصادية.



وقال محافظ البنك المركزي، أجيث كابرال، إنه قدم استقالته غداة استقالة 26 عضوا في الحكومة من أصل 28، أي باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا، وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا؛ للسماح لإدارة جديدة بإدارة الأزمة، حسب وكالة «فرانس برس».

وعقب تلك الاستقالات، دعا الرئيس غوتابايا، المعارضة إلى المشاركة في تشكيل حكومة وحدة لمواجهة ما تمر به البلاد.