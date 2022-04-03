«تسلا» تواصل إغلاق مصنعها في شنغهاي

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة، أن مصنع شركة «تسلا» في شنغهاي سيظل مغلقًا غدًا الإثنين، بعد تقرير أفاد بأن الشركة تخطط لاستئناف الإنتاج في المنشأة غدًا.

وقالت الشركة، في مذكرة بالبريد الإلكتروني لموظفيها اليوم الأحد، إن القيود الحالية ذات الصلة بـ«كورونا»، لا تزال سارية، وطلبت من الموظفين البقاء في منازلهم والالتزام بتوجيهات السلطات، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ومددت «تسلا» إغلاق مصنعها «جيجافاكتوري» عدة مرات خلال الأيام الماضية، حيث تضع شنغهاي سكانها، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، تحت قيود تشبه الإغلاق.

وتعتزم المدينة إطلاق جولة جديدة من الاختبارات الجماعية لـ«كورونا» يوم غد الإثنين، فيما جرى إعلان تسجيل أكثر من ثمانية آلاف إصابة جديدة في المدينة السبت، من بينها 7788 إصابة دون أعراض.