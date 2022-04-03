خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، أن تصاعد العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا قد تسبب في «صدمة كبيرة» للاقتصاد العالمي من شأنها أن تمثل تحدياً لصانعي السياسة النقدية الراغبين في ترويض التضخم الذي وصل لمستويات قياسية دون إبطاء النمو. لكنه غورينشاس قال إن الولايات المتحدة قد لا تشهد ركوداً اقتصادياً في الوقت الحالي، مؤكداً أنها لا يُنظر إليها كبيئة ركود على الأقل في المستقبل القريب، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية.

وأشار غورينشاس إلى أن ما نشهده حالياً لاقتصاد الولايات المتحدة يتماشى مع تباطؤ النمو ولكنه لا يزال ثابتاً في المنطقة الإيجابية.

تباطؤ النمو العالمي

وحسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي في مارس الجاري فإن المعاناة الحقيقة الناتجة من الأزمة الروسية الأوكرانية هي أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم. وأشار الصندوق إلى أن هذه الآثار سوق تتدفق من خلال ثلاث قنوات رئيسية أولها ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة، وهو الأمر الذي سيدفع التضخم نحو مزيد من الزيادة، ما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب.

معضلة سلاسل الإمداد

وأما ثاني تلك القنوات هي الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة التي ستصارع الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين. وثالث تلك القنوات، تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما الحفز على خروج التدفقات الرأس مالية من الأسواق الصاعدة.

وبما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للسلع الأولية، فقد أدت انقطاعات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي. وشهدت تكاليف الغذاء قفزة في ظل المستوى التاريخي الذي بلغه سعر القمح، حيث تسهم كل من أوكرانيا وروسيا بنسبة 30% من صادرات القمح العالمية.