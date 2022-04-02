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الهند وأستراليا توقعان اتفاق تجارة مرحليا يخفض رسوما بمليارات الدولارات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 04:52 مساء
الهند وأستراليا توقعان اتفاق تجارة مرحليا يخفض رسوما بمليارات الدولارات
وزير التجارة الهندي بيوش غويال خلال مؤتمر صحفي بعد المشاركة في مراسم توقيع افتراضية لاتفاق تعاون مع استراليا. (أ ف ب)
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وقعت الهند وأستراليا، السبت، اتفاقًا مرحليًا للتجارة الحرة يقتطع رسومًا بمليارات الدولارات في وقت يعزز الشريكان في تحالف كواد الرباعي علاقاتهما التجارية.

والدولتان عضوان في التحالف الذي يضم إليهما الولايات المتحدة واليابان، الذي يعتبر قوة موازية في مواجهة نفوذ الصين المتزايد، وفق «فرانس برس».

«اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي» 
ومع أن البلدين يطلان على المحيط الهندي، إلا أن الهند كانت الشريك التجاري السابع لأستراليا في 2020 وبلغت حصتها من صادرات هذا البلد ما يزيد بقليل على 4%.

وجرى التوقيع على «اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي» بشكل متزامن في نيودلهي وكانبيرا من جانب وزير التجارة الهندي بيوش غويال ونظيره الأسترالي دان تيهان.

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وقال غويال إن الهند وأستراليا «شريكان طبيعيان تربطهما قيم مشتركة متمثلة بالديمقراطية وسيادة القانون والشفافية». وأضاف: «تستند علاقاتنا إلى دعامات الثقة التي تنعكس بشكل متناسب في علاقاتنا الجيو-أستراتيجية العميقة من خلال كواد ومبادرة متانة سلسلة التوريد».

وفي نفس الوقت فإن علاقات كانبيرا مع الصين، أكبر شركائها الاقتصاديين، هي في أدنى مستوى في جيل، فيما عديد السلع تخضع لعقوبات، والعلاقات الوزارية مجمدة. وما أثار غضب بكين حظر أستراليا «هواوي» من عقود شبكة إنترنت الجيل الخامس ومطالبتها بتحقيق مستقل في منشأ فيروس «كورونا المستجد» الذي ظهر لأول مرة في الصين أواخر العام 2019.

تدهور العلاقات  العلاقات بين الهند والصين 
وتدهورت العلاقات بين الهند والصين بشكل كبير في أعقاب اشتباك حدودي في 2020، أدى إلى مقتل 20 جنديًا هنديًا، وأربعة جنود صينيين على الأقل.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال مراسم التوقيع السبت، إن الاتفاقية «توجه رسالة واضحة مفادها أن الديمقراطيات تعمل معًا وتضمن أمن ومتانة سلاسل التوريد لدينا».

وأضاف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الاتفاقية «ستسهم في زيادة متانة سلاسل التوريد واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ». وبدأت المفاوضات بشأن اتفاق شامل بين الهند وأستراليا قبل أكثر من عقد، لكنها توقفت في 2015.

معاهدة تجارية كاملة
ويتم التفاوض الآن على معاهدة تجارية كاملة، وقال موريسون الذي اعتبر مودي «صديقًا عزيزًا وموثوقًا»، إنه يأمل أن يتم التوقيع عليها بحلول نهاية العام. وتلغي الاتفاقية الرسوم على أكثر من 85 بالمئة من الصادرات الأسترالية للهند.

وفي بيان رافق التوقيع، أشار موريسون إلى العديد السلع التي طالتها تداعيات الخلاف التجاري مع الصين مثل الفحم والنبيذ والكركند الصخري، التي ستستفيد بموجب الاتفاق مع الهند، معتبرًا ذلك «نافذة كبيرة إلى الاقتصاد الكبير الأسرع نموًا في العالم».

وتسجل حكومة موريسون المحافظة نسبة تأييد منخفضة قبل انتخابات في مايو، ويعد التوتر مع الصين من مواضيع الحملة الرئيسية.

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