أسعار النفط تتراجع 7% وتغلق تعاملات الأسبوع فوق 100 دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط الأميركي بنسبة 7% أمس، لتغلق تعاملات الأسبوع الماضي، أعلى 100 دولار بقليل؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ودعا شركات النفط إلى زيادة عمليات الحفر لتعزيز الإمدادات.

وقال محللون إن أسعار النفط واصلت الهبوط إلى مستويات الدعم الأول عند 98.00 دولار للبرميل، وتبقى المنطقة المحورية من المتوقع حاليًا إعادة الصعود للأسعار لتلامس مستوى 103.33 دولار للبرميل، حسب موقع «envisting» لرصد أسواق المال والسلع.

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وفي حال البقاء أدنى من مستوى 98 دولارًا للبرميل يظهر التحليل الفني أن إعادة الهبوط التصحيحي ستصل إلى أقرب مناطق دعم عند 98 دولارًا و92.50 دولار، و87.17 دولار للبرميل.

أما في حال الصعود واختراق مستويات المنطقة المحورية عند 103.33 والثبات أعلاها، فسنشهد صعودًا قويًا لأسعار النفط عند مناطق تتراوح بين 108.75 دولار و114.10، وحتى 118.82 دولار للبرميل.