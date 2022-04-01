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الجزائر لا تستبعد زيادة سعر الغاز المصدر لإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 09:40 مساء
الجزائر لا تستبعد زيادة سعر الغاز المصدر لإسبانيا
مجمع مصافي في ضاحية براقي في جنوب شرق الجزائر العاصمة، 24 فبراير 2022، (ا ف ب)
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قالت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العامة «سوناطراك» الجمعة، إنها لا تستبعد «مراجعة حساب» سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا، وذلك في سياق توتر دبلوماسي بين الجزائر ومدريد بشأن قضية الصحراء الغربية.

وصرح الرئيس المدير العام لـ«سوناطراك» توفيق حكار لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه «منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قررت الجزائر الابقاء على الاسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأقدمت إسبانيا التي تعتمد بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز، على تغيير جذري في موقفها في 18 مارس بشأن قضية الصحراء الغربية الحساسة.

فبعد التزامها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، دعمت الحكومة الإسبانية علنا مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادته. واستغربت الجزائر «الانقلاب المفاجئ» في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 مارس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «بذل ما في وسعه لإعادة العلاقات الدبلوماسية التي تضررت للأسف» مع أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا.

وبحسب الرباط، من المزمع أن يزور سانشيز المغرب قريبا بدعوة من الملك محمد السادس في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية الثنائية بعد انقطاع استمر عاما.

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