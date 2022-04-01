الحرب في أوكرانيا تدفع التضخم إلى مستويات قياسية في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا في مارس بواقع 7.5% خلال سنة، مدفوعا من الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بمعدل 5.9% في فبراير في البلدان التسعة عشر التي تعتمد اليورو عملة موحدة، ما اعتُبر أعلى ارتفاع منذ بدء المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بإعداد هذا المؤشر في يناير العام 1997، حسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ نوفمبر، يُسجل مستوى قياسي لا سابق له في تاريخ المنطقة كل شهر، الأمر الذي دفع الحكومات إلى التدخل لحماية المستهلكين.

وفي فرنسا، دخل الجمعة حيز التنفيذ خفض بقيمة 15 سنتا على الأقل لكل ليتر من الوقود، في وقت تخطت أسعار البنزين 2 يورو للتر في المعدل.

وكثفت الحكومات الأوروبية مبادراتها في الأسابيع الأخيرة، من قسائم تمنح للموظفين إلى تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة.

موجة غلاء في أوروبا

ويأتي اشتداد التضخم بدفع من ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، لكنه أكثر استفحالا من السابق. فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 44.7% خلال سنة في مارس بعد ازدياد بواقع 32% في فبراير، وفق «يوروستات».

ويشمل هذا الارتفاع في الأسعار ركائز المؤشر كلها، لا سيما منها المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 5% بعد تسجيل ارتفاع بواقع 4.2% في فبراير، أما السلع الصناعية، فقد ازداد ثمنها بنسبة 3.4% على سنة في مارس، مقابل 3.1% الشهر السابق.

ولم تفلت الخدمات من هذا الارتفاع، فقد شهدت ارتفاعا في الأسعار بواقع 2.7% في مارس، في مقابل 2.5% في فبراير.