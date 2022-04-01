«فرانس برس»: إلغاء الرسوم الجمركية بين «إسرائيل» والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

بعد عام ونصف العام من تطبيع العلاقات بينهما، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة، الجمعة، أنهما اتفقتا على شروط اتفاقية التجارة الحرة من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين الحليفين الجديدين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ورحبت الحكومة الإسرائيلية في بيان ببنود هذه الاتفاقية الهادفة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على «95٪ من المنتجات» المتبادلة بين البلدين اللذين بلغ حجم التجارة بينهما 900 مليون دولار العام 2021 ، بحسب معطيات إسرائيلية.

محادثات اتفاقية التجارة الحرة

بدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في نوفمبر الماضي واختتمت الجمعة بعد أربع جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما يومي 21 و 22 مارس في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بينيت، في بيان الجمعة، إن «العلاقات الطيبة التي أقيمت بين بلدينا تعززت اليوم باتفاقية التجارة الحرة هذه، والتي ستحسن بشكل كبير التعاون الاقتصادي لصالح مواطني البلدين» وتعتبر الحكومة الإسرائيلية هذه الاتفاقية «تاريخية».

وعلق وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي على حسابه على «تويتر» هذه «الاتفاقية الرئيسية ترسخ واحدة من العلاقات التجارية الواعدة والأكثر أهمية في العالم. انتهينا من المحادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل وهي الآن جاهزة للتوقيع».

الإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر 2020 بتشجيع من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تبعهما المغرب والسودان، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة و«إسرائيل» والإمارات والبحرين والمغرب ومصر الدولة التي وقعت اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من 40 عاما، في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة في قمة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التعاون وقالت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إنه «لا يزال يتعين على إسرائيل والإمارات العربية المتحدة توقيع الوثيقة النهائية بالأحرف الأولى».