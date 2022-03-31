قرار أميركي غير مسبوق باستخدام مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن على استخدام مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ أميركا لوقف ارتفاع الأسعار.

وهذه الكمية من النفط ستكون إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج الأميركي في نهاية العام، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر عن الادارة الأميركية.

«أوبك» لا تستجيب للضغوطات الغربية

قبل ذلك، أبقى تحالف «أوبك» بقيادة السعودية، وحلفاؤه في «أوبك بلاس» بقيادة روسيا اليوم على استراتيجيتهما المتمثلة في الزيادة الطفيفة لإنتاج النفط، رغم الضغوط الغربية من أجل زيادة الإنتاج فيما يهز الصراع في أوكرانيا السوق.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان إنها ستزيد الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في مايو، مقارنة بـ400 ألف برميل يوميا خلال الأشهر السابقة. وذكر التحالف أن تعديل السقف المرجعي يعود إلى أسباب تقنية.

واشنطن تحاول تلبية حاجة السوق النفطية بشكل كامل

وتوقع المحللون أن يبقى الوضع الراهن على ما هو رغم التوقعات المرتفعة، بعدما لامس النفط في 7 مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، وتجاوز عتبة 130 دولارا للبرميل. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار عن ذروتها.

وفي وقت سابق، أوضح المحلل في «كوميرز بنك» كارستن فريتش، أنه في المجموع، يجب سحب ما يصل إلى 180 مليون برميل من الاحتياطات الأميركية «وهو أمر غير مسبوق. وإذا طبق ذلك بفعالية، لن يكون هناك نقص في المعروض في سوق النفط».