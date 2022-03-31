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«فرانس برس»: مداهمة مكاتب «غازبروم» بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 11:36 صباحا
«فرانس برس»: مداهمة مكاتب «غازبروم» بألمانيا
شعار مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في محطة محروقات في موسكو. (أ ف ب)
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دهم محققون من الاتحاد الأوروبي متخصصون في مكافحة الاحتكار مكاتب «غازبروم» في ألمانيا، وفق ما أعلنت مصادر الخميس، للاشتباه بأن مجموعة الطاقة الروسية العملاقة عملت على رفع الأسعار في أوروبا بشكل غير قانوني. 

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن فرقها نفّذت الثلاثاء عمليات تفتيش لم تكن معلنة مسبقًا «في مقار عدة شركات في ألمانيا تنشط في الإمداد والنقل والتخزين للغاز الطبيعي».

وذكر مصدران مطلعان على القضية لوكالة «فرانس برس» أن الهدف الرئيسي للعملية كان «غازبروم»، شركة الغاز الحكومية العملاقة المتهمة بالتسبب بأزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي.

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