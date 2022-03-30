برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، الأربعاء، للمستشار أولاف شولتس أن أوروبا لا يزال يمكنها تسديد ثمن الغاز الروسي باليورو، وليس بالروبل كما طلبت موسكو أخيرًا.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت، إن بوتين أبلغ شولتس أن عمليات التسديد من جانب أوروبا الشهر المقبل «ستظل باليورو، وستحول كالمعتاد على بنك غازبروم الذي لم تطاوله العقوبات» على أن يتكفل بتحويل المبالغ إلى الروبل، وفق «فرانس برس».

العقود مع الزبائن الأوروبيين

وأكد، للمستشار الألماني، أن تسديد ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل كما تطلب موسكو يجب ألا يؤثر سلبًا في العقود مع الزبائن الأوروبيين. وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين، إثر مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني إن «هذا القرار يجب ألا يؤدي إلى تدهور شروط العقود مع شركات أوروبية تستورد الغاز الروسي».

قال الكرملين، الأربعاء، إن تسديد الاتحاد الأوروبي ثمن الغاز الروسي بالروبل، كما طالبت موسكو ردًا على العقوبات الغربية، سيتم بشكل تدريجي. وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، «لقد تحدثنا عن هذا الموضوع ودفع وتسليم (الغاز) عملية تمتد زمنيًا».

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في 23 مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ما يمنح السلطات الروسية أسبوعًا لوضع نظام جديد بالروبل. وأكد بيسكوف أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل الخميس، مع قواعد جديدة للمستهلكين الأوروبيين.