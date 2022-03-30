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الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 07:02 مساء
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
شعار مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في محطة محروقات في موسكو في 16أبريل 2021. (أ ف ب)
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قال الكرملين، الأربعاء، إن تسديد الاتحاد الأوروبي ثمن الغاز الروسي بالروبل، كما طالبت موسكو ردًا على العقوبات الغربية، سيتم بشكل تدريجي.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، «لقد تحدثنا عن هذا الموضوع ودفع وتسليم (الغاز) عملية تمتد زمنيًا».

في 23 مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ما يمنح السلطات الروسية أسبوعًا لوضع نظام جديد بالروبل.

وأكد بيسكوف أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل الخميس، مع قواعد جديدة للمستهلكين الأوروبيين.

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ضرورة «تطبيق» أوامر بوتين
وأضاف بيسكوف: «لا نتحدث عن تسليم الغاز غدًا وتسديد سعره مساءً. لا، إنها عملية أطول زمنيًا من الناحية التقنية»، مشددًا على ضرورة «تطبيق» أوامر بوتين.

وألمح بيسكوف إلى أن صادرات أخرى قد يطالها أيضًا الدفع بالروبل.

وقال بيسكوف، الأربعاء، «إنها فكرة يجب درسها بالطبع»، ردًا على سؤال حول إمكان تطبيق هذا الإجراء على الصادرات الروسية من الحبوب والفحم والنفط والخشب.

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