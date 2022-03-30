السعودية تودع 5 مليارات دولار في «المركزي» المصري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، إن الوديعة تأتي امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيدا ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكدت عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا للدعم السعودي لمصر.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة المصرية توقيع اتفاق مع دولة قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بإجمالي خمسة مليارات دولار في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين بـ«هدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة».