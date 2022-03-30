ألمانيا تفعّل خطة طارئة لضمان إمدادها بالغاز

القاهرة - بوابة الوسط

فعّلت ألمانيا، الأربعاء، المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية، كما أعلن وزير الاقتصاد.

وقال الوزير روبرت هابيك إن «خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة» للإشراف على الوضع، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار وفي هذه المرحلة «أمن الإمدادات» بالغاز تضمنه ألمانيا.

ألمانيا توضح هدف الخطة

وقال الوزير إن الخزانات ممتلئة حاليًا بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن وقف التسليم ستكون له «تداعيات خطيرة» لكن ألمانيا «ستتمكن من مواجهتها»، وتابع أن«"الغاز والنفط يصلان حاليًا وفقًا للطلبيات» و«الاجراء المتخذ اليوم هو مسألة وقائية».

لا تتدخل الدولة في الاسواق«لتنظيم» التوزيع وتحديد الحجم المخصص كأولوية لكل قطاع، إلا في المستوى الثالث من الإنذار.

الكرملين يصر على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

وأصر الكرملين، الثلاثاء، على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي الذي يجرى تسليمه إلى أوروبا رافضًا انتقادات مجموعة السبع التي وصفت الطلب بأنه «غير مقبول».

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «لن يقوم أحد بتسليم الغاز مجانًا. هذا أمر مستحيل، لا يمكن الدفع إلا بالروبل». في حين كرر الوزير الألماني، روبرت هابيك، الأربعاء، القول «لن نقبل أي مخالفة لعقود التسليم».

وتقدم الحكومة الروسية والبنك المركزي وشركة «غازبروم» الروسية العملاقة، الخميس، تقريرًا إلى الرئيس، فلاديمير بوتين، حول إنشاء نظام الدفع بالروبل.