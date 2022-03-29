انتعاش الأسهم الأوروبية وارتفاع الروبل على خلفية المفاوضات الروسية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت أسواق الأسهم في أوروبا ارتفاعا، الثلاثاء، على خلفية التقدم في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، فيما ارتفع الروبل بنسبة 10%.

وعند حوالي الساعة 12:25 ت غ، سجلت بورصات باريس ارتفاعا نسبته 3.4% وفرانكفورت 3.2% وميلانو أقل بقليل من 3%. كما ارتفع مؤشر «فوتسي-100» في لندن بنسبة 1.35%، وفق «فرانس برس».

ارتفاع الروبل مقابل الدولار

أما الروبل، فارتفع بنسبة 10% لتبلغ قيمته 85.42 روبلا مقابل الدولار حوالي الساعة 12:45 ت غ. ويذكر أنه انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 150 روبلا مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.

محادثات «مفيدة» في إسطنبول

أعلنت روسيا أنها ستقلص نشاطها العسكري في المناطق المحيطة بكييف وذلك عقب محادثات وُصفت بأنها «مفيدة» في إسطنبول، الثلاثاء، مع الوفد الأوكراني الذي طالب من ناحيته بضمانات دولية لأمن أوكرانيا.

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وأعلن رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراخميا عن إحراز تقدم كاف في المحادثات بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين. ودعا أراخميا إلى «آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بل حتى بشكل أكثر صرامة».

محادثات مباشرة في تركيا

وعقب المحادثات المباشرة في تركيا قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، إن «المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية». وبالتالي «تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري بشكل جذري، بعدة مرات» في مدن كييف وتشيرنيهيف، على ما قال.

بدوره أكد رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير منديسكي إجراء «نقاشات مفيدة» في المحادثات. غير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الثلاثاء إن بلاده ما تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالرباط، حيث يجري زيارة رسمية، «لم أرَ ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية».