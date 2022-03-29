Atwasat

انتعاش الأسهم الأوروبية وارتفاع الروبل على خلفية المفاوضات الروسية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 06:57 مساء
انتعاش الأسهم الأوروبية وارتفاع الروبل على خلفية المفاوضات الروسية الأوكرانية
لوحة تظهر سعر صرف الدولار واليورو في مقابل الروبل في موسكو. (أ ف ب)
alwasat radio

سجلت أسواق الأسهم في أوروبا ارتفاعا، الثلاثاء، على خلفية التقدم في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، فيما ارتفع الروبل بنسبة 10%.

وعند حوالي الساعة 12:25 ت غ، سجلت بورصات باريس ارتفاعا نسبته 3.4% وفرانكفورت 3.2% وميلانو أقل بقليل من 3%. كما ارتفع مؤشر «فوتسي-100» في لندن بنسبة 1.35%، وفق «فرانس برس».

ارتفاع الروبل مقابل الدولار
أما الروبل، فارتفع بنسبة 10% لتبلغ قيمته 85.42 روبلا مقابل الدولار حوالي الساعة 12:45 ت غ. ويذكر أنه انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 150 روبلا مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.

محادثات  «مفيدة» في إسطنبول
أعلنت روسيا أنها ستقلص نشاطها العسكري في المناطق المحيطة بكييف وذلك عقب محادثات وُصفت بأنها «مفيدة» في إسطنبول، الثلاثاء، مع الوفد الأوكراني الذي طالب من ناحيته بضمانات دولية لأمن أوكرانيا.

-  مفاوض أوكراني: كييف تريد «اتفاقا دوليا» يضمن أمنها
-  «فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف

وأعلن رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراخميا عن إحراز تقدم كاف في المحادثات بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين. ودعا أراخميا إلى «آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بل حتى بشكل أكثر صرامة».

محادثات مباشرة في تركيا
وعقب المحادثات المباشرة في تركيا قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، إن «المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية». وبالتالي «تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري بشكل جذري، بعدة مرات» في مدن كييف وتشيرنيهيف، على ما قال.

بدوره أكد رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير منديسكي إجراء «نقاشات مفيدة» في المحادثات. غير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الثلاثاء إن بلاده ما تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالرباط، حيث يجري زيارة رسمية، «لم أرَ ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب

تركيا ترحب بـ«التقدم الأهم» في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب
كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني

كأس العالم الأخيرة لكريستيانو وحلم البرتغاليين أمام «الفخ» المقدوني
«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف

«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف
مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال بالتوقيت الليبي

«بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال...
«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد

تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد
بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي

بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
خطة اقتصادية إسبانية كلفتها 6 مليارات يورو لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا
خطة اقتصادية إسبانية كلفتها 6 مليارات يورو لتخفيف تداعيات الحرب ...
إدارة بايدن تقترح حدا أدنى للضرائب على الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة بميزانية 2023
إدارة بايدن تقترح حدا أدنى للضرائب على الأكثر ثراءً في الولايات ...
560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية
560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها ...
أسعار النفط تواصل التراجع مع توجه روسيا وأوكرانيا إلى محادثات سلام
أسعار النفط تواصل التراجع مع توجه روسيا وأوكرانيا إلى محادثات ...
«هواوي» تعلن أرباحا قياسية في 2021 رغم العقوبات الأميركية
«هواوي» تعلن أرباحا قياسية في 2021 رغم العقوبات الأميركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» مواطنين روس
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» ......
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية...
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى......
المزيد
انتعاش الأسهم الأوروبية وارتفاع الروبل على خلفية المفاوضات الروسية الأوكرانية
انتعاش الأسهم الأوروبية وارتفاع الروبل على خلفية المفاوضات ......
السعودية: تقلبات النفط ستكون «أسوأ» دون «أوبك+»
السعودية: تقلبات النفط ستكون «أسوأ» دون «أوبك+»...
استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار
استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار...
«هواوي» تعلن أرباحا قياسية في 2021 رغم العقوبات الأميركية
«هواوي» تعلن أرباحا قياسية في 2021 رغم العقوبات الأميركية...
أسعار النفط تواصل التراجع مع توجه روسيا وأوكرانيا إلى محادثات سلام
أسعار النفط تواصل التراجع مع توجه روسيا وأوكرانيا إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط