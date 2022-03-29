استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المصرية اتفاقًا مع دولة قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار في الفترة المقبلة، مشيرة إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، بـ«هدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة».

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع وزيرى الخارجية محمد آل ثاني، والمالية علي الكوارى بدولة قطر، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفقًا للصفحة الرسمية بـ«فيسبوك» لمجلس الوزراء المصري.

وتشهد العلاقات المصرية-القطرية تطورًا مستمرًا، وتجاوزًا للمرحلة السابقة التي شهدت بعض التوترات والفتور بين البلدين وصلت حد القطيعة في سنة 2017 على خلفية الأزمة الخليجية.