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أسعار النفط تواصل التراجع مع توجه روسيا وأوكرانيا إلى محادثات سلام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 08:28 صباحا
أسعار النفط تواصل التراجع مع توجه روسيا وأوكرانيا إلى محادثات سلام
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتواصل خسائر اليوم السابق، مع توجه أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات سلام، وفي ظل مخاوف من تراجع الطلب على الوقود في الصين بسبب موجة جديدة من إصابات فيروس «كورونا المستجد».

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.18 دولار، أو 1.1%، عند 111.30 دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوى لها عند 103.46 دولار في التعاملات المبكرة، وانخفضت 1.09 دولار أو 1.0%، حسب وكالة «رويترز».

وتستضيف إسطنبول، الثلاثاء، محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا، هي الأولى منذ أكثر من أسبوعين، وسبق أن أدت العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى تقليص إمدادات النفط، لتدفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

وقال المدير العام للأبحاث في شركة «نيسان للأوراق المالية»، هيرويوكي كيكوكاوا، إن أسعار النفط تتعرض لضغوط مرة أخرى بسبب التوقعات بمحادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات أو تجنيب الغرب النفط الروسي، مضيفًا أن وقف إطلاق النار الناجح قد يثير أيضًا احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

تراجع استهلاك الصين إثر إغلاق شنغهاي
ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق شنغهاي، على مرحلتين على مدى تسعة أيام، إلى تضرر الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث قال محللو «آيه إن زي» للأبحاث إن المركز المالي للبلاد يستهلك نحو 4% من واردات الخام إلى البلاد.

وتنتظر السوق أيضًا الاجتماع المقرر الخميس المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، المعروفين باسم «أوبك+»، وقالت عدة مصادر قريبة من المجموعة إنها ستلتزم على الأرجح بخطط زيادة متواضعة في إنتاج النفط في مايو، رغم ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية ودعوات من الولايات المتحدة ومستهلكين آخرين لمزيد الإمدادات.

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