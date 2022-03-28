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560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 10:34 مساء
560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية
أولغا باشينكو (65 عامًا) تقف خارج مبنى في خاركيف في أوكرانيا. (أ ف ب)
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قدرت الحكومة الأوكرانية، الإثنين، الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب مع روسيا بأكثر من 560 مليار دولار، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، الإثنين، عبر «فيسبوك». 

ولفتت الوزيرة إلى أن «التأثير المباشر للأضرار» منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير يُقدر بـ«564.9  مليار دولار»، يضاف إليه «التأثير غير المباشر للمعارك» على الاقتصاد، بما فيه زيادة البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك وتراجع ايرادات الدولة، وفق «فرانس برس». 

أكبر الخسائر على مستوى البنى التحتية
وأشارت سفيريدنكو إلى أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البنى التحتية، حيث «تدمر جزئيًا أو بالكامل نحو 8 آلاف كيلومتر» بالإضافة إلى «عشرات محطات القطارات والمطارات» بقيمة 108.5 مليار يورو.  

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وتحدثت عن تدمير عشرة ملايين متر مربع من المساحات السكنية، بالإضافة إلى مئتي ألف سيارة خلال أربعة أسابيع ونصف. وقدرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ102 مليار يورو في العام 2022، أي انكماش أكثر من 55% من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021. 

 موازنة أوكرانيا تنخفض بـ43.8 مليار دولار
وأوضحت أن موازنة الدولة الأوكرانية قد تنخفض بـ43.8 مليار دولار، أي بتراجع بنحو 90% عن الموازنة السنوية التي كانت متوقعة لأوكرانيا. وقالت وزيرة الاقتصاد عبر «فيسبوك»: «تتغير الأرقام كل يوم، وللأسف إنها ترتفع».

وتابعت: «لذا، ستطالب أوكرانيا (...) المعتدي بتعويض مالي (...) إن كان من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر  للأصول الروسية المجمدة (حاليًا) في أوكرانيا إلى الدولة».

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